Мир

Дерзкие ограбления в Париже продолжаются: на этот раз украли редкий сапфир

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 01:51
В Париже неизвестный похитил сапфир стоимостью 150 тыс. евро, а также другие драгоценности при нападении на курьеров, перевозивших ювелирные изделия, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила Le Figaro со ссылкой на прокуратуру.

Инцидент произошел утром 22 декабря. Злоумышленник напал на двух перевозчиков в момент, когда те выходили из автомобиля. По данным следствия, преступник был вооружен кувалдой – он ударил одного из курьеров в висок, после чего забрал пять пакетов с ювелирными изделиями и золотом.

С места происшествия нападавший скрылся на скутере. Полиция ведет розыск и устанавливает обстоятельства случившегося.

"Ограбление века" в Лувре произошло 18 октября: были похищены бесценные французские королевские драгоценности.

15 декабря 2025 года стало известно, что Лувр приостановил свою работу в Париже.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Редкие вина на полтора миллиона евро украли из старинного ресторана в Париже
18:50, 28 января 2024
Редкие вина на полтора миллиона евро украли из старинного ресторана в Париже
Скутеры и пистолеты: в Париже сорвалась попытка ограбления бутика Chanel
23:43, 15 ноября 2025
Скутеры и пистолеты: в Париже сорвалась попытка ограбления бутика Chanel
В Британии из музея украли дорогие предметы и продали их на eBay за копейки
06:47, 18 августа 2023
В Британии из музея украли дорогие предметы и продали их на eBay за копейки
