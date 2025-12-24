Дерзкие ограбления в Париже продолжаются: на этот раз украли редкий сапфир

В Париже неизвестный похитил сапфир стоимостью 150 тыс. евро, а также другие драгоценности при нападении на курьеров, перевозивших ювелирные изделия, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила Le Figaro со ссылкой на прокуратуру.

Инцидент произошел утром 22 декабря. Злоумышленник напал на двух перевозчиков в момент, когда те выходили из автомобиля. По данным следствия, преступник был вооружен кувалдой – он ударил одного из курьеров в висок, после чего забрал пять пакетов с ювелирными изделиями и золотом.

С места происшествия нападавший скрылся на скутере. Полиция ведет розыск и устанавливает обстоятельства случившегося.

"Ограбление века" в Лувре произошло 18 октября: были похищены бесценные французские королевские драгоценности.

15 декабря 2025 года стало известно, что Лувр приостановил свою работу в Париже.