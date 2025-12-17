#Казахстан в сравнении
Финансы

Стало известно, когда в мире закончатся алмазы

Алмазы, ювелирные изделия, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 06:59 Фото: pixabay
Мировых экономически рентабельных запасов алмазов в 1,8 миллиарда карат хватит на 20 лет при добыче в 90 миллионов карат ежегодно, при сокращении объемов – на 50-60 лет, сообщает Zakon.kz.

Об этом РИА Новости рассказал начальник Управления корпоративных финансов и связей с инвесторами АЛРОСА (российская группа компаний, занимающаяся бизнесом в сфере добычи, обработки и продажи алмазов) Сергей Тахиев.

По его словам, чуть более половины из запасов алмазов находится в России. Остальные расположены в Африке – Ботсване и Анголе.

Тахиев добавил, что Австралия "уже покинула чат", как и Канада не оказывает влияния на общемировое распределение. Он предположил, что острого дефицита не произойдет, а постепенный восстановительный рост цен на них может произойти уже в ближайшем будущем.

В ноябре губернатор Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что на месторождении имени В. Гриба в регионе нашли два алмаза ювелирного качества массой 55,96 и 135,75 карата.

По его словам, по размеру эти находки стали третьей и четвертой наиболее крупной добычей на месторождении в текущем году.

Ранее финансисты выяснили, сколько золота на планете осталось добыть. Также мы объясняли, почему доллар не должен стоить больше 510 тенге.

Аксинья Титова
