Вирусологи готовятся к пандемии нового гриппа

Ученые из Индии смоделировали сценарий начала пандемии птичьего гриппа H5N1 среди людей. По их данным, вспышка может начаться незаметно, а для ее сдерживания критически важно действовать в первые дни, сообщает Zakon.kz.

По данным SciTechDaily, профессор Гаутам Менон заявил, что угроза реальна, но ее можно предотвратить тщательным мониторингом и быстрым реагированием. Вирус сначала передастся человеку от птицы, а главная опасность кроется в последующей устойчивой передаче между людьми.

Моделирование на платформе BharatSim показало узкое "окно возможностей". При выявлении всего двух случаев изоляция контактов почти гарантированно остановит вспышку. Однако при 10 заболевших инфекция почти наверняка выйдет из-под контроля.

Исследователи тестировали меры вмешательства на модели деревни в птицеводческом регионе Индии. Они пришли к неутешительным выводам. Забой птиц эффективен только до заражения людей, а карантин работает лишь на ранних стадиях.

Вирусолог Сима Лакдавала из Университета Эмори считает, что пандемия H5N1 может быть больше похожа на свиной грипп-2009, чем на COVID-19.

Как утверждает источник, если вирус закрепится у людей, он может смешаться с сезонными штаммами, вызвав хаотичные эпидемии.

Ранее в ВОЗ озвучили опасения насчет гонконгского гриппа.