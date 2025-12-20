Может ли гонконгский грипп повторить сценарий пандемии коронавируса

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова заявила, что следующую пандемию могут вызвать гонконгский (H3N2) или птичий (H5N1) грипп в случае преодоления межвидового перехода, сообщает Zakon.kz.

По словам врача, пандемия гриппа будет, вопрос в том, когда она будет и насколько интенсивна.

"Но ставку делают как раз на вирус гриппа A (H3N2) (гонконгский грипп), который уже циркулирует более 50 лет в человеческой популяции, и также на птичий вирус, который имеет гемагглютинин-5", – сказала Малинникова.

По ее словам, за ними ведется особое наблюдение. Чтобы избежать заражения, врач призвала соблюдать все требования санэпидрежима: носить маски в местах большого скопления людей и обязательно прививаться.

"Сегодня вакцинация обязательна для всех, а современные вакцины позволяют прививать беременных, маленьких детей и людей с тяжелыми хроническими заболеваниями, различными иммунодефицитами. Все это позволяет нам создавать ту иммунную прослойку, которая не дает все-таки вирусу активизироваться и произвести пандемию", – объяснила в беседе с ТАСС вирусолог.

Однако директор Департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни ДВФУ, кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева считает, что не стоит ожидать, что распространение гонконгского гриппа пойдет по сценарию коронавируса.

"Безусловно, быстрый рост заболеваемости гонконгским гриппом вызывает опасения как у населения, так и у медицинских работников. Однако с точки зрения эпидемиологии и истории медицины оснований для того, чтобы мы опасались повторения сценария ковида, на данный момент нет", – сказала эксперт.

Наибольшую опасность представляют вирусы, с которыми человечество встречается впервые, как было в случае пандемии коронавирусной инфекции, добавила Вахрушева.

Ранее ученые из Индии смоделировали сценарий начала пандемии птичьего гриппа H5N1 среди людей.