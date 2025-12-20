#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
517.66
606.49
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
517.66
606.49
6.44
Мир

Может ли гонконгский грипп повторить сценарий пандемии коронавируса

коллаж про пандемию, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2025 14:24 Фото: pixabay
Доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова заявила, что следующую пандемию могут вызвать гонконгский (H3N2) или птичий (H5N1) грипп в случае преодоления межвидового перехода, сообщает Zakon.kz.

По словам врача, пандемия гриппа будет, вопрос в том, когда она будет и насколько интенсивна.

"Но ставку делают как раз на вирус гриппа A (H3N2) (гонконгский грипп), который уже циркулирует более 50 лет в человеческой популяции, и также на птичий вирус, который имеет гемагглютинин-5", – сказала Малинникова.

По ее словам, за ними ведется особое наблюдение. Чтобы избежать заражения, врач призвала соблюдать все требования санэпидрежима: носить маски в местах большого скопления людей и обязательно прививаться.

"Сегодня вакцинация обязательна для всех, а современные вакцины позволяют прививать беременных, маленьких детей и людей с тяжелыми хроническими заболеваниями, различными иммунодефицитами. Все это позволяет нам создавать ту иммунную прослойку, которая не дает все-таки вирусу активизироваться и произвести пандемию", – объяснила в беседе с ТАСС вирусолог.

Однако директор Департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни ДВФУ, кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева считает, что не стоит ожидать, что распространение гонконгского гриппа пойдет по сценарию коронавируса.

"Безусловно, быстрый рост заболеваемости гонконгским гриппом вызывает опасения как у населения, так и у медицинских работников. Однако с точки зрения эпидемиологии и истории медицины оснований для того, чтобы мы опасались повторения сценария ковида, на данный момент нет", – сказала эксперт.

Наибольшую опасность представляют вирусы, с которыми человечество встречается впервые, как было в случае пандемии коронавирусной инфекции, добавила Вахрушева.

Ранее ученые из Индии смоделировали сценарий начала пандемии птичьего гриппа H5N1 среди людей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
В ВОЗ озвучили опасения насчет гонконгского гриппа
06:25, 17 декабря 2025
В ВОЗ озвучили опасения насчет гонконгского гриппа
В Алматы пришел гонконгский грипп: чем опасен и как уберечься
14:39, 15 ноября 2023
В Алматы пришел гонконгский грипп: чем опасен и как уберечься
Вирусологи готовятся к пандемии нового гриппа
06:40, 19 декабря 2025
Вирусологи готовятся к пандемии нового гриппа
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: