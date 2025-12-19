Жителей курорта возмутил проект небоскреба у горы в Альпах

Туристический бум в швейцарском Церматте привел к неожиданной инициативе. Местный отельер и архитектор предложил построить 260-метровый небоскреб рядом с одной из самых узнаваемых гор мира – Маттерхорном, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oddity Central, проект уже вызвал оживленные споры среди жителей коммуны и экспертов.

Постоянное население Церматта составляет около 6 тысяч человек, но в зимний сезон число людей в коммуне вырастает до 40 тысяч. Такой наплыв туристов и сезонных работников сделал поиск доступного жилья практически невозможным.

Проблема затрагивает не только приезжих, но и местных предпринимателей, которым все сложнее находить жилье для сотрудников.

Фото: Oddity Central

Решить проблему взялся 61-летний Хайнц Юлен – владелец отеля, архитектор и уроженец Церматта. В прошлом месяце он представил концепцию небоскреба под названием Lina Peak, который планируется возвести недалеко от курорта. Молодая аудитория восприняла идею с энтузиазмом, но реакция местных жителей оказалась куда более сдержанной.

Многие жители назвали проект чрезмерным и опасным для туристической привлекательности региона. Один из них саркастически заметил, что следующим шагом может стать вырубка самой горы и установка лифта на вершину. Другие опасаются, что высотное здание может испортить вид на Маттерхорн и отпугнуть туристов.

Согласно плану, со 2-го по 32-й этажи небоскреба будут предназначены для местных жителей и сотрудников отелей, ресторанов и сервисов электротакси. Верхние 30 этажей займут элитные апартаменты, рассчитанные на состоятельных иностранных инвесторов.

Архитектору уже удалось приобрести земельные участки у подножия Маттерхорна. Для реализации проекта требуется около 500 миллионов евро, и в случае успешного финансирования строительство может завершиться к 2034 году. Юлен уже начал собирать подписи среди местных жителей.

