Мир

Рекорд планеты: самый высокий небоскреб достигнет километра в высоту

Небо, облака, крыша здания, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 02:59 Фото: Dezeen
Строительство саудовской Jeddah Tower, которая должна стать самым высоким зданием на планете, вышло на новый этап. Теперь самый высокий небоскреб в мире сделают еще выше, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Newsweek , небоскреб в Джидде превысил отметку в 80 этажей, подтвердив намерение Саудовской Аравии довести проект до рекордных высот и даже увеличить его масштаб.

Проект, призванный превзойти дубайскую Burj Khalifa, является частью широкой государственной программы по ускорению мегастроек и диверсификации экономики королевства за пределами нефтяного сектора.

Фото: Thornton Tomasetti/LinkedIn

В 2025 году строительство заметно активизировалось: к декабрю было возведено более 80 этажей, а в итоговой версии здание должно насчитывать около 130 этажей. Высота башни превысит 1 000 метров, что сделает ее первым в истории сооружением, достигшим одного километра.

Jeddah Tower проектируется как многофункциональный комплекс общей площадью около 57 миллионов квадратных футов. В нем разместят люксовый отель, офисы, апартаменты с сервисом, элитные жилые резиденции, а также самую высокую в мире смотровую площадку.

Экстремальная высота требует передовых инженерных решений. В здании запланированы 59 лифтов (включая пяти двухэтажных), 12 эскалаторов и специальная фасадная система, снижающая тепловую нагрузку и энергопотребление – критически важный фактор для климата региона.

Строительство небоскреба началось еще в 2009 году, а завершение Jeddah Tower ожидается к 2028 году.

Ранее были названы главные мировые архитектурные проекты 2026 года.

Аксинья Титова
