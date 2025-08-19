#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
538.57
629.48
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
538.57
629.48
6.71
Общество

Одну из самых загадочных гор мира показал казахстанцам фотограф из Алматы

горы, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 01:25 Фото: Instagram/dots_foto
Популярный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко запечатлел на видео красоты Белухи – высшей точки Алтайских гор и одну из самых загадочных вершин мира, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил подписчикам, что высота горы составляет 4509 метров, а находится она на границе между Казахстаном и Россией.

"Как следует из самого названия, вершина всегда покрыта снегом и льдом. В Казахстане её называют Мұзтау, что означает "Ледовая гора". Массив Белухи включает в себя почти 200 ледников! Для коренных жителей этих мест гора имеет особое значение: она окружена многочисленными легендами, поверьями и почитается как сакральный объект", – рассказал фотограф.

Дмитрий Доценко признался подписчикам, что сфотографировать Белуху было давней его мечтой.

"Местные говорят, гора не всегда дает себя увидеть – чаще всего она скрыта облаками. Будто бы пускает к себе не всех. Мне повезло: вершина открылась и я сумел запечатлеть этот момент", – написал казахстанец.

Он добавил, что Белуха, безусловно, это одна из самых впечатляющих вершин не только Казахстана, но и всего мира.

Ранее Дмитрий Доценко порадовал поклонников серией снимков и роликом осетрового полнолуния, которое он запечатлел на озере Алаколь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Двоих водителей арестовали за "покатушки" в русле алматинской реки
Общество
21:24, 19 августа 2025
Двоих водителей арестовали за "покатушки" в русле алматинской реки
Улицу Жарокова частично перекроют в Алматы
Общество
20:04, 19 августа 2025
Улицу Жарокова частично перекроют в Алматы
Парень три года шантажировал бывшую девушку и получил 9 млн тенге в Уральске
Общество
19:52, 19 августа 2025
Парень три года шантажировал бывшую девушку и получил 9 млн тенге в Уральске
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: