Одну из самых загадочных гор мира показал казахстанцам фотограф из Алматы

Популярный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко запечатлел на видео красоты Белухи – высшей точки Алтайских гор и одну из самых загадочных вершин мира, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил подписчикам, что высота горы составляет 4509 метров, а находится она на границе между Казахстаном и Россией.

"Как следует из самого названия, вершина всегда покрыта снегом и льдом. В Казахстане её называют Мұзтау, что означает "Ледовая гора". Массив Белухи включает в себя почти 200 ледников! Для коренных жителей этих мест гора имеет особое значение: она окружена многочисленными легендами, поверьями и почитается как сакральный объект", – рассказал фотограф.

Дмитрий Доценко признался подписчикам, что сфотографировать Белуху было давней его мечтой.

"Местные говорят, гора не всегда дает себя увидеть – чаще всего она скрыта облаками. Будто бы пускает к себе не всех. Мне повезло: вершина открылась и я сумел запечатлеть этот момент", – написал казахстанец.

Он добавил, что Белуха, безусловно, это одна из самых впечатляющих вершин не только Казахстана, но и всего мира.

