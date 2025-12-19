#Казахстан в сравнении
Мир

США объявили о приостановке розыгрыша грин-карт

грин-карта, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 13:21 Фото: freepik
Соединенные Штаты Америки приостанавливают программу розыгрыша грин-карт (Diversity Visa Lottery). Об этом сегодня, 19 декабря 2025 года, объявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм, сообщает Zakon.kz.

Решение о приостановке программы розыгрыша грин-карт было принято после стрельбы в Брауновском университете. Выяснилось, что подозреваемый въехал в США в 2017 году, выиграв грин-карту в ежегодной лотерее.

"По поручению президента (США Дональда. – Прим. ред.) Трампа я немедленно приказываю USCIS (Службе гражданства и иммиграции США. – Прим. ред.) приостановить программу DV1, чтобы ни один американец больше не пострадал из-за этой катастрофической программы", – заявила Кристи Ноэм в соцсети X в пятницу.

Она напомнила, что в 2017 году Дональд Трамп боролся за прекращение этой программы после теракта в Нью-Йорке, когда террорист ИГИЛ, въехавший в страну по программе DV1, совершил наезд на грузовике и убил восемь человек.

Фото: X/Sec_Noem

Отметим, что 16 сентября 2025 года регистрация в лотерее Diversity Visa (Green Card) перестала быть бесплатной. Государственный департамент предложил установить сбор в размере одного доллара за регистрацию в программе ежегодной лотереи, в которой можно получить вид на жительство в США.

16 декабря из заявления Белого дома стало известно, что США запретят въезд гражданам семи стран. Подробнее об этом – по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
