Казахстанцами манипулируют при получении виз и грин-карты в США
Но, как отмечают специалисты, не стоит доверять обещаниям "легко и быстро" в таком сложном вопросе.
Аналитики Telegram-канала о мошенничествах Aqparat saqshysy прежде всего рекомендуют обращаться к лицензированным юристам, создать сильное портфолио и не рисковать своим будущим из-за недобросовестных посредников.
Кто такой "консультант", предлагающий визу талантов
Чаще всего это человек, которому в какой-то момент удалось самостоятельно пройти процесс получения визы талантов. Однако его личный опыт далеко не всегда подходит для других.
Каждый случай индивидуален, а визы талантов и категории EB-1 требуют значительного объема доказательств вашего профессионализма и уникальности, что невозможно оформить за пару консультаций.
Стоит всегда помнить: такие консультанты не имеют юридического права представлять ваши интересы перед иммиграционными органами США.
Как на самом деле получить визу талантов или грин-карту
1. Профессиональный юрист
Для оформления визы талантов или грин-карты необходим юрист, лицензированный в США. Эти специалисты анализируют ваш опыт, собирают доказательства успеха и подают документы через официальные базы.
2. Создание сильного профессионального досье (пиар)
Вы должны доказать, что действительно талантливы. К примеру, если вы спортсмен, то достижения должны быть на уровне национальных или международных соревнований.
Или вы являетесь врачом, тогда это могут быть публикации в научных журналах, участие в международных конференциях или внедрение уникальных методов лечения.
3. Профессиональная поддержка
Сильное досье требует грамотного PR-сопровождения: публикаций в СМИ, интервью, рекомендаций от уважаемых профессионалов в вашей отрасли. Это создает доказательную базу того, что вы один из лучших в Казахстане.
Почему важно быть бдительными
- Мошенники обещают невозможное
Никто не может "гарантировать" визу талантов или грин-карту. Все решения принимаются иммиграционной службой США на основе ваших документов.
- Финансовые риски
Вы можете потерять деньги, оплатив услуги "консультанта", который на самом деле не сможет помочь вам.
- Уголовные последствия
Если в ваших документах будут предоставлены ложные данные, это может повлиять на вашу возможность въезда в США в будущем.
В заключении эксперты еще раз повторяют, что процесс получения визы требует профессионального подхода, времени и усилий.
Ранее мы сообщали, что не так давно в Казахстане появилась новая схема мошенничества, которая поражает своей виртуозностью. Злоумышленники теперь не просто пытаются украсть деньги: они "вооружились" страхами и доверием граждан к "официальным" источникам.