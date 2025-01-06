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Общество

Казахстанцами манипулируют при получении виз и грин-карты в США

визы мошенники Казахстан США, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 11:01 Фото: pexels
В Казахстане набирает обороты обман с получением визы талантов (O-1 Visa) и грин-карты (EB-1) в США. Злоумышленники представляются консультантами и обещают гарантированное получение этих документов, сообщает Zakon.kz.

Но, как отмечают специалисты, не стоит доверять обещаниям "легко и быстро" в таком сложном вопросе.

Аналитики Telegram-канала о мошенничествах Aqparat saqshysy прежде всего рекомендуют обращаться к лицензированным юристам, создать сильное портфолио и не рисковать своим будущим из-за недобросовестных посредников. 

Кто такой "консультант", предлагающий визу талантов

Чаще всего это человек, которому в какой-то момент удалось самостоятельно пройти процесс получения визы талантов. Однако его личный опыт далеко не всегда подходит для других.

Каждый случай индивидуален, а визы талантов и категории EB-1 требуют значительного объема доказательств вашего профессионализма и уникальности, что невозможно оформить за пару консультаций.

Стоит всегда помнить: такие консультанты не имеют юридического права представлять ваши интересы перед иммиграционными органами США.

Как на самом деле получить визу талантов или грин-карту

1. Профессиональный юрист

Для оформления визы талантов или грин-карты необходим юрист, лицензированный в США. Эти специалисты анализируют ваш опыт, собирают доказательства успеха и подают документы через официальные базы.

2. Создание сильного профессионального досье (пиар)

Вы должны доказать, что действительно талантливы. К примеру, если вы спортсмен, то достижения должны быть на уровне национальных или международных соревнований.

Или вы являетесь врачом, тогда это могут быть публикации в научных журналах, участие в международных конференциях или внедрение уникальных методов лечения.

3. Профессиональная поддержка

Сильное досье требует грамотного PR-сопровождения: публикаций в СМИ, интервью, рекомендаций от уважаемых профессионалов в вашей отрасли. Это создает доказательную базу того, что вы один из лучших в Казахстане.

Почему важно быть бдительными

  • Мошенники обещают невозможное

Никто не может "гарантировать" визу талантов или грин-карту. Все решения принимаются иммиграционной службой США на основе ваших документов.

  • Финансовые риски

Вы можете потерять деньги, оплатив услуги "консультанта", который на самом деле не сможет помочь вам.

  • Уголовные последствия

Если в ваших документах будут предоставлены ложные данные, это может повлиять на вашу возможность въезда в США в будущем.

В заключении эксперты еще раз повторяют, что процесс получения визы требует профессионального подхода, времени и усилий.

Ранее мы сообщали, что не так давно в Казахстане появилась новая схема мошенничества, которая поражает своей виртуозностью. Злоумышленники теперь не просто пытаются украсть деньги: они "вооружились" страхами и доверием граждан к "официальным" источникам.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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