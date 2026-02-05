Мелания Трамп рассказала о хороших контактах с командой Путина по вопросам детей

Первая леди США Мелания Трамп заявила о прямых контактах с командой президента России Владимира Путина по возвращению украинских детей из России, сообщает Zakon.kz.

Со слов первой леди США, она верит в продвижение переговоров с президентом России Владимиром Путиным по вопросу освобождения большего числа украинских детей на фоне продолжающейся ситуации между двумя странами, передает The Hill.

"Я работаю над этим, мы находимся в процессе. Я надеюсь, что очень скоро у нас будет успех", – сказала Трамп журналистам во время встречи с бывшим израильско-американским заложником Китом Сигелом и его супругой Авивой.

Первая леди сообщила, что поддерживает контакт с Владимиром Путиным. Кроме того, она отметила, что Россия согласилась вернуть "в кратчайшие сроки" тех, кто был перемещен еще в несовершеннолетнем возрасте, но с тех пор достиг 18 лет.

"Эта работа продолжается. Планы по воссоединению еще большего числа детей уже находятся в стадии реализации в ближайшем будущем. Я надеюсь, что мир наступит скоро. Он может начаться с наших детей", – подчеркнула Трамп.

Отрывок видео по этой теме Мелания репостнула на своей странице в Х.

REPORTER: "Has President Putin agreed to release any more Ukrainian children?"



FIRST LADY MELANIA TRUMP: "I'm working on it. I'm working on it and we are in the process, so I hope we have success very soon. I will keep you posted." pic.twitter.com/w2e3cKhYVP — Fox News (@FoxNews) February 4, 2026

Ранее появилась информация о новых санкциях США против России.