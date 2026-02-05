#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
495.1
583.72
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
495.1
583.72
6.46
Мир

Мелания Трамп рассказала о хороших контактах с командой Путина по вопросам детей

Возвращение украинских детей из России, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 04:44 Фото: Х/MELANIAJTRUMP
Первая леди США Мелания Трамп заявила о прямых контактах с командой президента России Владимира Путина по возвращению украинских детей из России, сообщает Zakon.kz.

Со слов первой леди США, она верит в продвижение переговоров с президентом России Владимиром Путиным по вопросу освобождения большего числа украинских детей на фоне продолжающейся ситуации между двумя странами, передает The Hill.

"Я работаю над этим, мы находимся в процессе. Я надеюсь, что очень скоро у нас будет успех", – сказала Трамп журналистам во время встречи с бывшим израильско-американским заложником Китом Сигелом и его супругой Авивой.

Первая леди сообщила, что поддерживает контакт с Владимиром Путиным. Кроме того, она отметила, что Россия согласилась вернуть "в кратчайшие сроки" тех, кто был перемещен еще в несовершеннолетнем возрасте, но с тех пор достиг 18 лет.

"Эта работа продолжается. Планы по воссоединению еще большего числа детей уже находятся в стадии реализации в ближайшем будущем. Я надеюсь, что мир наступит скоро. Он может начаться с наших детей", – подчеркнула Трамп.

Отрывок видео по этой теме Мелания репостнула на своей странице в Х.

Ранее появилась информация о новых санкциях США против России.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Мелания Трамп подтвердила, что Путин ответил на ее письмо
07:59, 11 октября 2025
Мелания Трамп подтвердила, что Путин ответил на ее письмо
Мелания Трамп снялась для журнала в статусе первой леди
07:07, 08 февраля 2025
Мелания Трамп снялась для журнала в статусе первой леди
Американки хотят быть похожими на Меланию и Иванку Трамп
06:16, 20 марта 2025
Американки хотят быть похожими на Меланию и Иванку Трамп
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Топовый боец пообещал наказать Нурмагомедова в бою за титул
14:27, Сегодня
Топовый боец пообещал наказать Нурмагомедова в бою за титул
В России пророчат успех Нуралы Алипа в "Зените"
14:10, Сегодня
В России пророчат успех Нуралы Алипа в "Зените"
Две представительницы Казахстана вышли в финал чемпионата Азии
13:47, Сегодня
Две представительницы Казахстана вышли в финал чемпионата Азии
Дагестанский казах назвал лучших бойцов UFC всех времён
13:33, Сегодня
Дагестанский казах назвал лучших бойцов UFC всех времён
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: