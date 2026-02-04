Белые зубы любой ценой: чем рискуют покупатели наборов для отбеливания

Продающиеся на маркетплейсах отбеливающие полоски и гели для зубов могут привести к необратимому повреждению эмали, сообщает Zakon.kz.

Об этом предупредил доцент кафедры терапевтической стоматологии Института стоматологии Пироговского университета, врач-стоматолог-хирург, пародонтолог Денис Моисеев.

"Без предварительной консультации и диагностики человек не знает состояние эмали своих зубов (возможны трещины, гипоплазия, очаги деминерализации). Нанесение отбеливающего геля или полоски на ослабленные участки приведет к их разрушению, повышенной чувствительности и необратимому повреждению эмали. Эффективные отбеливающие системы содержат пероксиды. Их режим дозирования в профессиональных системах подбирается врачом. В бесконтрольно продаваемых наборах эти параметры могут быть агрессивными, а воздействие чрезмерным для домашнего использования", – рассказал доктор "Газете.Ru".

В кабинете стоматолога десна и слизистая оболочка рта изолируются, чтобы гель не стал причиной химического ожога. А дома это невозможно сделать, что ведет к раздражению, воспалению и даже некрозу тканей.

Также на маркетплейсах популярны наборы для домашнего пломбирования зубов. По словам врача, использование таких наборов – игра в русскую рулетку с состоянием зубов.





"Материалы, не сертифицированные для медицинского применения, могут содержать вещества, вредные для пульпы зуба и организма в целом. Неправильно наложенный материал может вызвать химический или термический ожог сосудисто-нервного пучка, что приведет к необходимости сложного и дорогостоящего лечения каналов. Кроме этого, кариес бывает разным. Непрофессионал не может верно оценить масштаб проблемы. Попытка "закрыть" такую полость приведет к тому, что процесс разрушения продолжится под "пломбой", что закончится пульпитом, периодонтитом и в итоге потерей зуба", – предупредил Денис Моисеев.

Стоматолог Леонардо Ачиоли ранее перечислил безобидные ежедневные привычки, которые вредны для здоровья зубов.