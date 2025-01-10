Гарри и Меган обратились к общественности с заявлением

Герцог и герцогиня Сассекские выступили с заявлением по поводу пожаров в США, сообщает Zakon.kz.

Заявление супружеская пара разместила на сайте своего благотворительного проекта Archewell.

"Если другу, близкому человеку или домашнему питомцу приходится эвакуироваться, и вы можете предложить им безопасное убежище в вашем доме, пожалуйста, сделайте это. И обязательно свяжитесь с соседями-инвалидами и пожилыми людьми, чтобы узнать, нужна ли им помощь в эвакуации. Некоторые семьи и люди остались ни с чем. Пожалуйста, подумайте о пожертвовании одежды, детских игрушек и одежды, а также других предметов первой необходимости", – обратились к общественности герцог и герцогиня Сассекские.

Сама пара живет в районе Монтесито, что примерно в 90 км от эпицентра катастрофы в Малибу. И тем не менее, герцог и герцогиня Сассекские не могли не высказать слова поддержки жертвам пожаров.

"В последние несколько дней лесные пожары в Южной Калифорнии бушевали по районам и опустошили семьи, дома, школы, медицинские центры и многое другое, затрагивая десятки тысяч людей из всех слоев общества. Было объявлено чрезвычайное положение. Если вы чувствуете себя обязанным помочь, мы предлагаем некоторые ресурсы и идеи". Герцог и герцогиня Сассекские

В Калифорнии продолжают бушевать лесные пожары, уничтожающие имущество местных жителей.