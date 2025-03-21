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Общество

Казахстанцев предупредили о переносе рейсов в Лондон

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, здание аэропорта Алматы, Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты , фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2025 11:16 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В пресс-службе авиакомпании Air Astana предупредили казахстанцев о переносе двух международных рейсов в связи с ситуацией в лондонском аэропорту Хитроу, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о рейсах KC663/664 по маршрутам Алматы – Лондон и Лондон – Алматы, которые были запланированы на 21 марта. Теперь их перенесли на 22 марта.

"Причиной стало закрытие аэродрома Хитроу из-за масштабного сбоя в энергоснабжении, вызванного пожаром на электрической подстанции", – пояснили в компании.

Пассажиров просят проверять статус рейса на сайте авиаперевозчика.

21 марта 2025 года тысячи человек в Лондоне остались без света после мощного взрыва и пожара на электроподстанции, которая расположена на юго-востоке города в районе Хейз. Также погрузился во тьму аэропорт Хитроу. Его работу приостановили до конца дня.

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Андрей Дюсупов
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