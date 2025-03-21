Казахстанцев предупредили о переносе рейсов в Лондон

В пресс-службе авиакомпании Air Astana предупредили казахстанцев о переносе двух международных рейсов в связи с ситуацией в лондонском аэропорту Хитроу, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о рейсах KC663/664 по маршрутам Алматы – Лондон и Лондон – Алматы, которые были запланированы на 21 марта. Теперь их перенесли на 22 марта.

"Причиной стало закрытие аэродрома Хитроу из-за масштабного сбоя в энергоснабжении, вызванного пожаром на электрической подстанции", – пояснили в компании.

Пассажиров просят проверять статус рейса на сайте авиаперевозчика.

21 марта 2025 года тысячи человек в Лондоне остались без света после мощного взрыва и пожара на электроподстанции, которая расположена на юго-востоке города в районе Хейз. Также погрузился во тьму аэропорт Хитроу. Его работу приостановили до конца дня.