Пермский людоед вышел на свободу и умер в поликлинике

Известный российский серийный убийца, насильник и каннибал Михаил Малышев умер в Перми на приеме у врача, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Ura.ru, 60-летний мужчина упал замертво в поликлинике на улице Липатова. Он пришел на прием к врачу и упал в фойе.

Как пишут СМИ, Малышев, более известный как пермский людоед, после выхода из колонии устроился на работу в приют для бездомных животных.

Малышев провел в тюрьме 23 года за расправы с особой жестокостью. После его задержания оперативники нашли у него дома два холодильника с собачьим и человеческим мясом: с помощью подруги он заманивал пострадавших к себе домой, расправлялся с ними и расчленял, а потом ел. Из плоти пострадавших преступник готовил разные блюда, в том числе пельмени и пироги. В 2022 году Малышев вернулся в родную Пермь.

