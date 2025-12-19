Пермский людоед вышел на свободу и умер в поликлинике
Фото: wikipedia/Михаил Малышев
Известный российский серийный убийца, насильник и каннибал Михаил Малышев умер в Перми на приеме у врача, сообщает Zakon.kz.
По информации издания Ura.ru, 60-летний мужчина упал замертво в поликлинике на улице Липатова. Он пришел на прием к врачу и упал в фойе.
Как пишут СМИ, Малышев, более известный как пермский людоед, после выхода из колонии устроился на работу в приют для бездомных животных.
Малышев провел в тюрьме 23 года за расправы с особой жестокостью. После его задержания оперативники нашли у него дома два холодильника с собачьим и человеческим мясом: с помощью подруги он заманивал пострадавших к себе домой, расправлялся с ними и расчленял, а потом ел. Из плоти пострадавших преступник готовил разные блюда, в том числе пельмени и пироги. В 2022 году Малышев вернулся в родную Пермь.
Ранее сообщалось, что пожизненный срок получил в Актобе убийца пенсионеров.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript