Во Франции вынесли приговор по делу девочки, пережившей 300 изнасилований
Как сообщает газета Le Parisien, адвокат потерпевшей заявила в суде, что за время сексуализированной эксплуатации подросток пережила около 300 изнасилований.
Издевательства над ней происходило с конца октября по начало декабря 2024 года. Преступления совершались в съемных квартирах городов Бове и Амьен.
По материалам дела, 37-летний Усман Б., 29-летний Квентин К., а также 24-летняя Амбр М. и 20-летняя Клара Г. удерживали подростка против воли и угрожали ей.
Пострадавшая познакомилась с Амбр в ночном клубе после побега из дома. Предложив ей кров, злоумышленница изолировала девушку, отобрала ее телефон и связалась со знакомыми. Вместе они стали принуждать подростка к сексуализированной эксплуатации.
18 декабря суд в Бове признал всех четверых преступников виновными. Трое из них получили реальные тюремные сроки, один – условное наказание. Максимальный срок заключения составил шесть лет лишения свободы.
