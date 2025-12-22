Во Франции вынесли приговор по делу девочки, пережившей 300 изнасилований

Во Франции суд вынес приговор четверым преступникам, признанным виновными в принуждении 16-летней девушки к занятию проституцией на протяжении 40 дней, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает газета Le Parisien, адвокат потерпевшей заявила в суде, что за время сексуализированной эксплуатации подросток пережила около 300 изнасилований.

Издевательства над ней происходило с конца октября по начало декабря 2024 года. Преступления совершались в съемных квартирах городов Бове и Амьен.

По материалам дела, 37-летний Усман Б., 29-летний Квентин К., а также 24-летняя Амбр М. и 20-летняя Клара Г. удерживали подростка против воли и угрожали ей.

Пострадавшая познакомилась с Амбр в ночном клубе после побега из дома. Предложив ей кров, злоумышленница изолировала девушку, отобрала ее телефон и связалась со знакомыми. Вместе они стали принуждать подростка к сексуализированной эксплуатации.

18 декабря суд в Бове признал всех четверых преступников виновными. Трое из них получили реальные тюремные сроки, один – условное наказание. Максимальный срок заключения составил шесть лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали о том, что французский суд вынес приговор анестезиологу Фредерику Пешье, признанного виновным в отравлении 30 пациентов, 12 из которых скончались.