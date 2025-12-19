Казахстан охватило штормовое предупреждение

В 18 областях Казахстана на 20 декабря объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На севере, востоке, юге Атырауской области ожидаются туман, гололед. В Атырау ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром в горных районах области Жетысу ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются снег, низовая метель. Временами ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, ночью в горных районах области, днем на юго-западе, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе временами ожидаются туман, гололед.

Ночью в Актюбинской области ожидается гололед, днем в центре, на юге, востоке области гололед. На севере, западе области ожидается туман. Ветер западный с переходом на северо-восточный, днем на северо-востоке области порывы 15-18 м/с. В Актобе ночью ожидается гололед.

В Акмолинской области ожидаются снег, метель, туман, гололед, днем на севере, востоке области сильный снег. Ветер юго-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, на севере, востоке области временами 25 м/с. В Кокшетау ожидаются снег, метель, туман, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Утром и днем на юге, в горных районах Туркестанской области ожидаются снег, низовая метель. На юге, в горных районах области гололед. На западе, юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный, днем на севере, в горных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте днем ожидается гололед. Временами туман. В Туркестане временами ожидается туман.

Ночью на западе, севере Карагандинской области ожидаются снег, низовая метель, днем снег, низовая метель. На севере, востоке, юге области туман. Ветер юго-западный, на западе, севере области порывы 15-18 м/с. В Караганде ожидаются временами снег, низовая метель.

Ночью на западе, севере, в центре области Улытау ожидаются снег, низовая метель, днем снег, низовая метель. На севере, востоке, юге области туман. Ветер юго-западный, южный, ночью на севере области порывы 15-18 м/с. В Жезказгане утром и днем ожидаются снег, низовая метель.

На юге, в горных районах Алматинской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный, на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. В Алматы ночью и утром ожидаются туман, гололед. В Конаеве ночью и утром туман, гололед. Ветер северо-восточный, временами порывы 15-20 м/с

На севере, юге, в центре Кызылординской области ожидаются гололед, туман. В Кызылорде днем ожидается гололед.

Ночью на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель. На западе, севере, востоке области туман, гололед.

На севере области Абай ожидается небольшой снег. На западе, севере, в центре области ожидается низовая метель. Ночью и утром на юге области туман. Ветер юго-восточный, южный, на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. В Семее ожидается низовая метель. Ветер южный, порывы 15-18 м/с.

Ночью на севере Восточно-Казахстанской области ожидается небольшой снег. На севере, востоке, юге области ожидается низовая метель. Ночью и утром на юге области туман. Ветер восточный, юго-восточный, на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, порывы 15-18 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидаются снег, метель, туман, на севере, востоке области сильный снег. На западе области ожидается гололед. Ветер юго-западный, ночью на западе, севере, юге области 15-20 м/с, на западе, юге области порывы 25 м/с, днем 15-20, на юге, востоке области порывы 25 м/с. В Петропавловске ожидаются снег, метель. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 15-20 м/с.

В Павлодарской области ожидаются снег, метель. Ветер юго-западный, на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ожидаются снег, метель. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидаются туман, гололед.

В Костанайской области ожидаются снег, метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Костанае ожидаются снег, метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с.

