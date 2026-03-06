#Референдум-2026
Общество

Эвакуационный борт прибыл в Актау из Саудовской Аравии

Эвакуационные рейсы в Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 07:00 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Ночью 5 марта эвакуационный рейс из Саудовской Аравии благополучно приземлился в аэропорту Актау, сообщает Zakon.kz.

Самолет прибыл в Актау из города Джидда. На его борту находились 145 пассажиров, трое из них – дети, передает агентство "Хабар".

Часть пассажиров ранее находилась в Катаре. Наземным транспортом их доставили в Эр-Рияд, а уже затем в Джидду, откуда они вылетели на казахстанском самолете. По словам людей, во время пребывания на Ближнем востоке им оказывали всестороннюю поддержку. Эвакуацию организовали по прямому поручению президента Казахстана.

Группа казахстанцев, отправившихся в Мекку, также благополучно вернулась в Актау. Среди пассажиров специального рейса были люди с инвалидностью и дети до пяти лет.

В МИД Казахстана рассказали, что при наличии свободных мест в авиалайнерах готовы рассмотреть возможность эвакуации граждан и других государств. Самих казахстанцев призывают воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока до стабилизации ситуации в регионе.

5 марта президент Токаев созвонился с наследным принцем Саудовской Аравии.

Фото Алия Абди
Алия Абди
