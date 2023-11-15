В Алматы пришел гонконгский грипп: чем опасен и как уберечься

В южной столице выявлены первые случаи гонконгского гриппа. Зарегистрировано два подтвержденных факта заболевания гриппом типа А/H3N2 – острого респираторного заболевания, которое отличается быстрым течением. Zakon.kz разбирался, что это за разновидность и чем она опасна.

"На 45 неделе текущего эпидсезона зарегистрировано два подтвержденных случая гриппа типа А/H3N2. Всем пациентам назначено лечение, их состояние удовлетворительное", – сообщили в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы.

В прошлом году вирусы гриппа типа В и А/H3N2 циркулировали с 40 недели. Тогда было зарегистрировано 96 случаев, в том числе тип В-95 и тип А/H3N2 – один.

Грипп – острое респираторное вирусное заболевание, вызываемое вирусами гриппа. Он легко распространяется от человека к человеку при кашле или чихании. Мелкие капли с вирусом попадают в воздух от инфицированного человека, поэтому для предотвращения передачи инфекции при кашле необходимо прикрывать рот и нос салфеткой и регулярно мыть руки. Также инфекция может передаваться через руки, загрязненные вирусами гриппа.

Что такое гонконгский грипп

Согласно данным из открытых источников, гонконгский грипп является заболеванием дыхательных путей, которое вызвано особым серотипом H3N2 гриппозного вируса подтипа A. Гриппозные вирусы данного типа встречаются у трех видов теплокровных: человека, животных, птиц. Болезнь поражает дыхательную и пищеварительную системы. Основными симптомами являются сухой кашель, першение в горле, головная боль, выраженная слабость и диспепсия (затрудненное пищеварение).

Гонконгский грипп получил свое название во время пандемии в Гонконге в 1968-1969 годах, которая забрала жизни почти миллиона жителей. Болезнь быстро распространилась на соседние территории: Сингапур, Малайзию, Тайвань, Южный Вьетнам и Филиппины. Более подвержены заражению были пожилые люди старше 65 лет.

Чем опасен грипп типа А/H3N2

Мы поговорили с врачом-инфекционистом городской поликлиники №11 Алматы Сержан Жумаш, чтобы выяснить, что это за разновидность гриппа и чем она опасна.

"Грипп – острая высоко контагиозная респираторная вирусная инфекция с воздушно-капельным механизмом передачи, вызываемая вирусами гриппа типа А, В и С (семейство Orthomyxoviridae, род Influenzavirus). Инфекция имеет склонность к эпидемическому распространению, поражая все возрастные группы населения в различных географических условиях", – рассказал врач-инфекционист городской поликлиники №11 Алматы Сержан Жумаш.

Специалист пояснил, почему этот тип гриппа отличается быстрым течением болезни и ее распространением. По словам врача, грипп характеризуется коротким инкубационным периодом, быстрым циклическим течением, которое имеет бурное острое начало заболевания и, как правило, относительно быстрое выздоровление. Также инфекция отличается наличием интоксикационного и катарального синдромов с преимущественным поражением эпителия слизистой оболочки верхних дыхательных путей.

"Тяжелое течение гриппа сопровождается поражением нижних дыхательных путей с признаками дыхательной недостаточности, отека легких, сосудистого коллапса, отека мозга, геморрагического синдрома и присоединением вторичных бактериальных осложнений", – добавил инфекционист.

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Любопытно, но в 2020 и 2021 годах заболеваемость гриппом была очень низкой. Ученые объясняют это тем, что COVID-19 "вытеснил" многие вирусы. Однако в 2023-2024 годах ожидают возвращения этой инфекции.

За два года сформировалась большая популяция людей без иммунитета к гриппу – встреча с вирусом может привести к тяжелому течению заболевания и осложнениям, считает врач.

По данным Управления здравоохранения Алматы, в эпидсезон гриппа 2023-2024 гг. наблюдается циркуляция трех штаммов вируса:

А (H1N1) pdm09;

А (H3N2);

B (линия Виктория).

Его коллега, врач-инфекционист, профессор Ляззат Ералиева, рассказала, что впервые разновидность гриппа А (H3N2) выявили на прошлой неделе в Шымкенте и Атырау. Там зарегистрировали сразу пять случаев заболевания.

По мнению специалиста, это обыкновенный сезонный грипп, который ежегодно встречается как в Казахстане, так и в других странах мира.

"Сейчас начался сезон гриппа, и с каждым днем его будут все чаще и чаще регистрировать. Касательно клинических симптомов гриппа, вызванного штаммом гриппа А (H3N2), то они такие же, как и при гриппе, вызванном другими штаммами. Прежде всего это высокая температура, головная боль, тошнота, ломота в теле, боль в глазных яблоках, боль в мышцах. А вот у маленьких детей до двух лет может быть диарея, рвота". Ляззат Ералиева

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Она подчеркнула, что грипп опасен тем, что дает серьезные осложнения и даже приводит к летальным исходам. Большой риск у людей пожилого возраста, маленьких детей, беременных женщин и лиц с хроническими заболеваниями.

"Важное правило – нельзя грипп переносить на ногах! Необходим постельный режим, обильное питье и симптоматическое лечение. Если через 3-4 дня от начала заболевания не становится лучше, надо незамедлительно вызвать врача. Чтобы не заболеть этим штаммом гриппа, в Казахстане ежегодно проводится вакцинация населения противогриппозной вакциной". Ляззат Ералиева

С 25 сентября в Алматы вакцинируют против гриппа лиц "группы риска": медицинских работников, детей, подлежащих медицинскому наблюдению в медицинских организациях, так как, по статистике, чаще болеют дети старше шести месяцев. В группу риска также входят дети организаций образования для детей-сирот (дети, оставшиеся без попечения родителей), домов ребенка, лица с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, и по эпидемиологическим показаниям: получатели услуг медико-социальных учреждений (организаций), беременные во 2-м или 3-м триместре беременности.

Желающих получить вакцинацию на платной основе вакцинируют в частных медицинских центрах. Работников разных сфер прививают за счет средств работодателей.

Так, по состоянию на 10 ноября текущего года вакцину против гриппа получили 243 701 человек, в том числе 237 356 алматинцев из "группы риска" (94,9%). Вакцинация против гриппа будет проводиться до конца ноября текущего года.

По информации Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, в южной столице в настоящий момент эпидемиологическая ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) стабильная.

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Так, за прошедшую неделю зарегистрировано 22 308 случаев ОРВИ, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 1000,54 заболевших. Рост числа заболевших на 10,8% выше в сравнении с предыдущей неделей – тогда было зафиксировано 20 134 заразившихся. При этом за аналогичный период прошлого года эти цифры были выше на 11,5% (24 176 случаев). В 60,6% случаев заболевшими являются дети.