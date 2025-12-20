#Казахстан в сравнении
Мир

В США взорвали мост, соединявший два штата – видео

мост, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2025 17:43 Фото: pixabay
В пятницу, 19 декабря 2025 года, в США намеренно обрушили мост через реку Миссисипи, сообщает Zakon.kz.

Речь о 94-летнем мосте Блэк-Хок между штатами Айова и Висконсин.

Как пишет ABCnews, мост был завершен в 1931 году. Он соединял Лансинг, штат Айова, с Висконсином. Эта достопримечательность выделялась уникальной консольной конструкцией – центральной аркой и двумя фермами, напоминающими башни. Несмотря на свою популярность, этот узкий мост стал местом столкновений, баржи тоже иногда врезались в него из-за особенностей рельефа реки и конфигурации опор.

Мост был единственным на протяжении примерно 48 километров в каждом направлении и пропускал около 2100 автомобилей в день. Его признали небезопасным и закрыли в октябре. Сейчас водители могут воспользоваться паромной переправой, пока строится новый мост стоимостью 140 миллионов долларов. Ожидается, что его введут в эксплуатацию в 2027 году.

17 декабря 2025 года в Туркестанской области обрушился автомобильный мост через реку Келес.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
