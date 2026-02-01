Второй раз за сутки загорелся строящийся мост в Павлодаре

1 февраля 2026 года в Павлодаре загорелся строящийся мост через реку Ишим, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в областном департаменте по ЧС, к месту происшествия незамедлительно были направлены пожарно-спасательные подразделения.

"Прибывшие расчеты оперативно приступили к тушению пожара на опоре № 5, где произошло возгорание утеплителя, защитного полога и деревянных конструкций опалубки, тушение пожара осложнялось трудно доступными участками на высоте. Пожар полностью ликвидирован на обшей площади 100 кв. м. Не допущено распространение огня на другие конструкции моста". ДЧС Павлодарской области

Пострадавших в результате происшествия нет.

Фото: ДЧС Павлодарской области

Предварительная причина пожара – несоблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. В ДЧС отметили, что "прямой связи между причинами возникновения вчерашнего и сегодняшнего пожара нет".

Также отмечается, что 31 января пожар был на опоре №4. Тогда горели утеплитель и деревянные элементы опалубки.