Экс-премьер Пакистана Имран Хан получил еще 17 лет тюрьмы из-за подарка от принца

Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан уже отбывает 14-летний срок по делу о коррупции. Теперь специальный суд приговорил его и супругу Бушру Биби еще к 17 годам лишения свободы по делу о ювелирном наборе Bulgari, подаренном Хану наследным принцем Саудовской Аравии, cообщает Zakon.kz.

Подарок от принца экс-премьер и основатель партии PTI получил еще в 2021 году. Согласно обвинению, Хан выплатил за набор лишь часть его стоимости – 2,9 млн рупий вместо 80 млн рупий, сообщает издание Dawn.

Супруги были признаны виновными по статьям о должностных преступлениях, совместном умысле и нарушении доверия. Им также назначен штраф в 16,4 млн рупий, невыплата которого грозит дополнительным заключением.

"Новый срок начнет отсчитываться после окончания наказания по предыдущему делу о коррупции на 190 млн фунтов стерлингов", – сообщил министр информации Пакистана.

Подсудимые отрицали все обвинения, а партия PTI назвала приговор политически мотивированным.



Ранее сообщалось, что представители "Талибана" в Пакистане взяли на себя ответственность за теракт у здания суда в Исламабаде, при котором погибли люди.