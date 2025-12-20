#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
517.66
606.49
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
517.66
606.49
6.44
Мир

Экс-премьер Пакистана Имран Хан получил еще 17 лет тюрьмы из-за подарка от принца

Имран Хан, арест, корупция, срок, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2025 23:04 Фото: wikimedia
Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан уже отбывает 14-летний срок по делу о коррупции. Теперь специальный суд приговорил его и супругу Бушру Биби еще к 17 годам лишения свободы по делу о ювелирном наборе Bulgari, подаренном Хану наследным принцем Саудовской Аравии, cообщает Zakon.kz.

Подарок от принца экс-премьер и основатель партии PTI получил еще в 2021 году. Согласно обвинению, Хан выплатил за набор лишь часть его стоимости – 2,9 млн рупий вместо 80 млн рупий, сообщает издание Dawn.

Супруги были признаны виновными по статьям о должностных преступлениях, совместном умысле и нарушении доверия. Им также назначен штраф в 16,4 млн рупий, невыплата которого грозит дополнительным заключением.

"Новый срок начнет отсчитываться после окончания наказания по предыдущему делу о коррупции на 190 млн фунтов стерлингов", – сообщил министр информации Пакистана.

Подсудимые отрицали все обвинения, а партия PTI назвала приговор политически мотивированным.

Ранее сообщалось, что представители "Талибана" в Пакистане взяли на себя ответственность за теракт у здания суда в Исламабаде, при котором погибли люди.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
Бывший премьер Пакистана приговорен к трем годам тюрьмы
15:49, 05 августа 2023
Бывший премьер Пакистана приговорен к трем годам тюрьмы
Полиция ворвалась в дом экс-премьера Пакистана Имрана Хана
15:47, 18 марта 2023
Полиция ворвалась в дом экс-премьера Пакистана Имрана Хана
Осужденному экс-премьеру Пакистана дали еще 14 лет тюрьмы через сутки после предыдущего приговора
12:25, 31 января 2024
Осужденному экс-премьеру Пакистана дали еще 14 лет тюрьмы через сутки после предыдущего приговора
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: