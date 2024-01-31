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Осужденному экс-премьеру Пакистана дали еще 14 лет тюрьмы через сутки после предыдущего приговора

Экс-премьеру Пакистана дали еще 14 лет тюрьмы Фото: wikimedia
Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан получил еще один тюремный срок. Хана и его жену приговорили к 14 годам тюрьмы по делу о коррупции. Всего сутками ранее экс-премьеру уже дали десять лет тюрьмы по другому обвинению, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Time, суд в Пакистане приговорил бывшего премьер-министра страны Имрана Хана и его жену Бушру Биби к 14 годам лишения свободы по делу о коррупции. Хана и Биби обвиняли в незаконном присвоении и продаже государственных подарков.

Суд также на длительный срок лишил Имрана Хана права занимать любые государственные должности. Этот вердикт вынесли незадолго до предстоящих парламентских выборов, которые пройдут в Пакистане 8 февраля.

Тремя неделями ранее Имран Хан и Бушра Биби были признаны виновными во взяточничестве в связи с незаконной продажей дорогих подарков, полученных от правительства Саудовской Аравии. Среди предметов, в присвоении и нелегальном сбыте которых обвиняли экс-премьера, были предметы роскоши – ювелирные украшения и брендовые часы. Хан и Биби своей вины не признали.

Новый приговор Имрану Хану вынесли всего через сутки после того, как бывшего премьера осудили на десять лет по делу о разглашении государственной тайны. Всего в отношении Хана выдвинуты порядка полутора сотен обвинений. Экс-премьер уже отбывает трехлетний срок по другому делу о коррупции.

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