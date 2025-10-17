"Мы должны собраться вместе": Трамп выступил за трехстороннюю встречу по Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским заявил о том, что необходима трехсторонняя встреча президентов для урегулирования украинского кризиса, сообщает Zakon.kz.

Онлайн-трансляцию Fox News вел на YouTube.

"Мы должны собраться вместе. Это очень небольшая группа людей. Это президент, президент и президент. Три президента, и я – президент-посредник", – сказал Трамп.

Он также отметил, что его планируемая встреча с Путиным в Венгрии пройдет в двустороннем формате. При этом президент США подчеркнул что Зеленский будет оставаться в курсе событий и поддерживать связь.

US President Donald Trump says Ukraine striking deep inside Russia would represent "an escalation".



He adds that his meeting with Russia's president in Hungary will "most likely" be bilateral as there is "bad blood" between Putin and Zelenskyy.



Live ➡️ https://t.co/441aDV9adm pic.twitter.com/8yG2fSQEqJ — Sky News (@SkyNews) October 17, 2025

Сегодняшний визит Зеленского в Вашингтон к Трампу стал уже третьей встречей глав государств в 2025 году.

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в США на встречу с Трампом.