Мир

"Мы должны собраться вместе": Трамп выступил за трехстороннюю встречу по Украине

Трамп выступил в поддержку трехсторонней встречи по Украине, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2025 00:54 Фото: flickr/Gage Skidmore/kremlin/Telegram-канал Владимира Зеленского
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским заявил о том, что необходима трехсторонняя встреча президентов для урегулирования украинского кризиса, сообщает Zakon.kz.

Онлайн-трансляцию Fox News вел на YouTube.

"Мы должны собраться вместе. Это очень небольшая группа людей. Это президент, президент и президент. Три президента, и я – президент-посредник", – сказал Трамп.

Он также отметил, что его планируемая встреча с Путиным в Венгрии пройдет в двустороннем формате. При этом президент США подчеркнул что Зеленский будет оставаться в курсе событий и поддерживать связь.

Сегодняшний визит Зеленского в Вашингтон к Трампу стал уже третьей встречей глав государств в 2025 году. 

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в США на встречу с Трампом.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
