"Мы должны собраться вместе": Трамп выступил за трехстороннюю встречу по Украине
Фото: flickr/Gage Skidmore/kremlin/Telegram-канал Владимира Зеленского
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским заявил о том, что необходима трехсторонняя встреча президентов для урегулирования украинского кризиса, сообщает Zakon.kz.
Онлайн-трансляцию Fox News вел на YouTube.
"Мы должны собраться вместе. Это очень небольшая группа людей. Это президент, президент и президент. Три президента, и я – президент-посредник", – сказал Трамп.
Он также отметил, что его планируемая встреча с Путиным в Венгрии пройдет в двустороннем формате. При этом президент США подчеркнул что Зеленский будет оставаться в курсе событий и поддерживать связь.
US President Donald Trump says Ukraine striking deep inside Russia would represent "an escalation".— Sky News (@SkyNews) October 17, 2025
He adds that his meeting with Russia's president in Hungary will "most likely" be bilateral as there is "bad blood" between Putin and Zelenskyy.
Live ➡️ https://t.co/441aDV9adm pic.twitter.com/8yG2fSQEqJ
Сегодняшний визит Зеленского в Вашингтон к Трампу стал уже третьей встречей глав государств в 2025 году.
Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в США на встречу с Трампом.
