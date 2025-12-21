#Казахстан в сравнении
Мир

"Ночь над Луксором": мир готовится к самому длинному затмению века

Солнце, космос, ночь, фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2025 06:59 Фото: pixabay
Мир готовится к уникальному астрономическому событию – самому продолжительному полному солнечному затмению за последние сто лет. Предварительно, оно произойдет 2 августа 2027 года, сообщает Zakon.kz.

По данным The Daily Galaxy и NASA, путь полной фазы затмения начнется в Марокко и южной части Испании. Затем полоса тени пройдет через Алжир, Тунис, Ливию, Египет и продолжится в сторону Ближнего Востока.

Особенно длительное затмение будет наблюдаться в Египте. В исторических городах Луксор и Асуан полная фаза продлится более шести минут. В это время Солнце полностью скроется за Луной, температура снизится, и на небе станут видны звезды.

Астрономы называют это явление "видимой анатомией Солнца", поскольку только во время полной фазы можно разглядеть его корону и детали солнечной атмосферы.

Продолжительность затмения зависит от точного расположения Земли, Луны и Солнца. В 2027 году выравнивание небесных тел будет особенно удачным, что делает это затмение рекордным за столетие. Следующее столь долгое солнечное затмение не ожидается раньше 2045 года.

Затмение 2027 года пройдет над древними храмами Луксора, что делает его событие не только научно ценным, но и культурно значимым. Туристы и исследователи со всего мира уже планируют поездки, чтобы стать свидетелями этого редкого и впечатляющего явления.

Кроме того, астрономы напоминают о безопасности наблюдения: смотреть на Солнце без специальных очков или фильтров строго запрещено, чтобы избежать повреждения глаз.

Ранее сообщалось, что столкновение неизвестного объекта с Луной сняли на видео.

Аксинья Титова
