Астрономы рассказали, как безопасно пережить самое долгое затмение века

2 августа 2027 года полдень ненадолго превратится в ночь в некоторых частях Южной Европы, Северной Африки и Ближнего Востока: по трем континентам пройдет полное солнечное затмение, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Ecoticias, в своей максимальной фазе Луна закроет Солнце примерно на 6 минут и 23 секунды, что сделает это затмение самым продолжительным на легкодоступной суше как минимум до 2114 года.

По оценкам астрономов, в полосе полной фазы проживает около 89 миллионов человек – от побережья Испании до Красного моря и Африканского Рога.

Для всех, кто окажется там, день сменится жутковатыми сумерками. На небе проступят звезды и планеты, температура упадет, а обычно скрытая солнечная корона засияет вокруг черного диска в небе. Не каждое полное солнечное затмение длится так долго.

Это отличает то, что три фактора совпали практически идеально:

Луна будет находиться близко к перигею, поэтому на нашем небе она будет казаться немного больше.

Земля будет всего через несколько недель после прохождения афелия, поэтому Солнце будет казаться немного меньше.

Тень пройдет низко над земным шаром, вблизи тропических широт, где геометрия заставляет лунную тень двигаться по поверхности Земли медленнее.

Все это в сумме дает очень долгий период темноты. Максимальная фаза будет достигнута недалеко от Луксора в Египте, где наблюдателей ждут более шести минут глубокой тени и захватывающий вид короны, изгибающейся над долиной Нила.

Сам путь затмения начинается над Атлантикой, пересекает Гибралтарский пролив, цепляет юг Испании, затем проходит через Марокко, Алжир, Тунис, Ливию, Египет, Саудовскую Аравию, Йемен и, наконец, Сомали, прежде чем уйти в Индийский океан. Такие города, как Кадис, Малага, Танжер, Бенгази, Луксор, Джидда и Сана, увидят полную фазу, если позволит погода.

Италия не попадает в центральную полосу, но страна все равно увидит замечательное шоу. В таких городах, как Рим и Ватикан, будет закрыто около трех четвертей Солнца. Для большинства людей это затмение станет событием, которое бывает раз в жизни. Поэтому подготовка важна.

Наблюдатели в полосе полной фазы должны использовать сертифицированные очки для затмения во время всех частных фаз, снимая их только тогда, когда Солнце полностью закрыто, и надевая обратно, как только появится хотя бы лучик света. Вне зоны полной фазы (включая всю Италию) защитные фильтры должны оставаться надетыми все время.

