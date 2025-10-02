#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Шесть минут темноты: названа дата самого длинного затмения века

Солнце, затмение, темнота, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2025 03:59 Фото: pixabay
2 августа 2027 года Землю накроет самое длинное полное солнечное затмение XXI века. Продолжительность фазы полной темноты достигнет 6 минут 23 секунд. Это станет рекордом с 1991 года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Daily Galaxy., лучшие условия для наблюдения получит Египет, в частности Луксор, где затмение совпадет с полуднем и пройдет над древними храмами и Долиной царей. Для Египта оно станет символическим – ведь здесь солнечные затмения фиксировали еще древние жрецы, оставляя их следы на стенах храмов.

Астрономы отмечают, что регион почти гарантированно обеспечит ясное небо – в Ливии и западном Египте в течение десятилетий не было августовских облаков в дни затмений.

Путь тени протянется более чем на 15 тысяч километров: от Атлантики через Испанию, Северную Африку и Ближний Восток до Йемена и Восточной Африки. В южной Испании темнота продлится около трех минут, во Франции затмение будет лишь частичным.

Событие вызывает ажиотаж среди туристов и ученых. Отели Луксора уже заполнены, а NASA и европейские университеты готовят наблюдательные миссии и трансляции для всего мира.

Ранее ученые предсказали, где будут наводнения, а где засуха.

Аксинья Титова
Ошибка в тексте: