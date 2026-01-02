#Казахстан в сравнении
Мир

-53°С: названо самое холодное место на Земле

мороз, зима, погода, Земля, фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2026 18:14 Фото: freepik
В первый день 2026 года самые низкие температуры на Земле были зафиксированы на территории России – в Якутии и на Колыме, сообщает Zakon.kz.

Об этом со ссылкой на данные Гидрометцентра сообщает ТАСС.

Согласно метеонаблюдениям, на станции Иэма в Якутии столбики термометров опустились до минус 53,1 градуса Цельсия. В селе Эльген Магаданской области температура достигла минус 51 градуса. Третью строчку рейтинга самых холодных мест занял якутский Оймякон, где было зафиксировано минус 50,6 градуса.

В то же время самым жарким местом планеты 1 января стал город Гаруа в Камеруне – там воздух прогрелся до 40,4 градуса. Далее в списке следуют австралийский Порт-Хедленд с температурой плюс 39,8 градуса и город Манго в Того, где столбики термометров поднялись до 39,5 градуса.

Ранее "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Астане и 15 регионах Казахстана на 3 января 2026 года.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
