Мир

Снимки Эпштейна с Трампом и Меланией исчезли с сайта Минюста США

с сайта минюста США удалили некоторые файлы по делу Эпштейна, фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2025 13:51 Фото: wikipedia/Джеффри Эпштейн
По меньшей мере 16 файлов исчезли с общедоступной веб-страницы Министерства юстиции США, содержащей документы, связанные с Джеффри Эпштейном, включая снимки с президентом страны Дональдом Трампом, сообщает Zakon.kz.

По информации CBC, с сайта исчезли фотографии, на которых изображены Дональд Трамп вместе с Джеффри Эпштейном, Меланией Трамп и Гислейн Максвелл. Также были удалены фото картин с обнаженными женщинами и снимки, на которых можно увидеть личные вещи Эпштейна на полках и в ящиках.

В Министерстве юстиции никак не прокомментировали ситуацию, но отметили, что "фотографии и другие материалы будут и дальше проверяться и редактироваться в соответствии с законом с соблюдением мер предосторожности по мере поступления дополнительной информации".

Минюст опубликовал часть материалов дела Эпштейна 20 декабря. Всего насчитывается около 3965 файлов, большинство из них – фотографии. Общий объем данных составляет 3 ГБ.

Издание уточняет, что документы, которые должны быть обнародованы в соответствии с недавно принятым Конгрессом законом, почти не упоминают нескольких влиятельных фигур, давно связанных с Эпштейном, включая бывшего британского принца Эндрю, что вновь поднимает вопросы о том, кто был подвергнут проверке, кто нет, и насколько эти разоблачения действительно способствуют повышению подотчетности перед общественностью.

Эпштейна задержали 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста прекратили после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
