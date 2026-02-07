#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Дональда Трампа обвиняют в убийстве Эпштейна

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2026 06:30 Фото: flickr/White House
Брат покойного Джеффри Эпштейна считает, что убийство его брата заказал действующий президент США, Дональд Трамп, после обвинений в изнасиловании малолетней девушки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Metro, есть сообщение, поступившее в ФБР от брата Эпштейна, Марка Эпштейна, 22 февраля 2023 года:

"Джеффри Эпштейн был убит в своей тюремной камере. У меня есть основания полагать, что его убили, потому что он собирался назвать имена. Я считаю, что действия, санкционированные президентом Трампом, являются убийством".

Трампа никогда не обвиняли в каких-либо правонарушениях, связанных со смертью Эпштейна, которая была признана самоубийством.

Неизвестно, допрашивало ли ФБР Марка Эпштейна и расследовало ли оно его заявление.

В одном из документов ФБР содержатся подробности телефонного разговора водителя лимузина из Далласа, который утверждает, что в 1995 году подслушал телефонный разговор Трампа, в котором тот обсуждал "насилие над какой-то девушкой", упоминая при этом имя "Джеффри".

Ранее мы писали о том, что в материалах по делу Эпштейна нашли имя Андрея Макаревича.

