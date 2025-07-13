Трамп заявил, что список Эпштейна является творением демократов

Президент США Дональд Трамп считает, что его политические оппоненты cфабриковали версию о существовании дополнительных документов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает Zakon.kz.

Соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.

"Годами это Эпштейн, снова и снова. Почему мы публикуем материалы, написанные (44-м президентом США Бараком) Обамой, продажной Хиллари (Клинтон), (Джеймсом) Коми, (Джоном) Бреннаном и лузерами и преступниками из администрации (46-го президента Джо) Байдена, которые обманули мир с помощью этой выдумки – „Russia, Russia, Russia", „51 агентом разведки", „ноутбука из ада" и многого другого?", – написал Трамп.

По словам политика, члены Демократической партии создали досье на Эпштейна "точно так же, как они создали фальшивое досье Хиллари Клинтон или Кристофера Стила", которое использовали против Трампа.

Глава США отметил, что Федеральное бюро расследований (ФБР) должно сосредоточиться не на документах Эпштейна, а на поимке преступников, противодействии коррупции и расследовании фальсификаций на выборах 2020 года, в ходе которых победил Джо Байден.

"Почему эти радикальные левые сумасброды не обнародовали досье Эпштейна? Если там было что-то, что могло бы навредить движению MAGA (Make America great again, политический лозунг Трампа), почему они не использовали это?" – задался вопросами президент США.

6 июля 2025 года портал Axios сообщил, что Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований не нашли свидетельств возможного шантажа влиятельных лиц со стороны Эпштейна, наличия якобы существующего списка его клиентов, а также каких-либо подтверждений версии о его убийстве.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге заявила, что "списка клиентов" Эпштейна, о котором говорила ранее министр юстиции, не существует. Основатель SpaceX Илон Маск затем усомнился в том, что Трампу можно верить, если Белый дом не станет публиковать материалы по делу Эпштейна. При этом сам Трамп и члены его команды в рамках избирательной кампании неоднократно обещали рассекретить документы расследования по делу Эпштейна и обеспечить максимальную прозрачность этой истории.