Восемь подростков в больнице: смартфон взорвался в общежитии в Польше

В школьном общежитии на юго-востоке Польши взорвался аккумулятор мобильного телефона, в результате чего восемь подростков были госпитализированы, сообщает Zakon.kz.

По информации China.org, инцидент произошел около часа ночи, когда 16-летний юноша пользовался устройством. Подросток получил травмы рук.

Отмечается, что после взрыва здание заполнилось дымом, что потребовало полной эвакуации проживающих. Семеро других подростков также почувствовали недомогание и были госпитализированы для обследования. Характер их травм не уточняется.

Согласно данным издания, пожарные провели проветривание помещений и, убедившись в отсутствии угрозы, разрешили всем эвакуированным вернуться в свои комнаты. Как уточняется, возгорания после взрыва не возникло.

В данное время ведется расследование обстоятельств происшествия.

Марка и модель взорвавшегося смартфона не раскрываются.

Ранее сообщалось, что в Астане во время пожара удалось предотвратить взрыв.