Восемь подростков в больнице: смартфон взорвался в общежитии в Польше
По информации China.org, инцидент произошел около часа ночи, когда 16-летний юноша пользовался устройством. Подросток получил травмы рук.
Отмечается, что после взрыва здание заполнилось дымом, что потребовало полной эвакуации проживающих. Семеро других подростков также почувствовали недомогание и были госпитализированы для обследования. Характер их травм не уточняется.
Согласно данным издания, пожарные провели проветривание помещений и, убедившись в отсутствии угрозы, разрешили всем эвакуированным вернуться в свои комнаты. Как уточняется, возгорания после взрыва не возникло.
В данное время ведется расследование обстоятельств происшествия.
Марка и модель взорвавшегося смартфона не раскрываются.
Ранее сообщалось, что в Астане во время пожара удалось предотвратить взрыв.