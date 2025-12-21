#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
517.66
606.49
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
517.66
606.49
6.44
Мир

Дырка от бублика: в метро Нью-Йорка пассажиры увидели неприятное зрелище

Метро Нью-Йорка, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 02:33 Фото: pixabay
На днях в нью-йоркском метро пассажиры стали свидетелями необычного и одновременно шокирующего зрелища, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что две крысы устроили продолжительную драку прямо на платформе, не поделив бублик. Инцидент произошел в присутствии десятков очевидцев и быстро привлек внимание пользователей социальных сетей.

По словам очевидцев, грызуны сошлись в настоящем поединке, который длился около трех минут. Поводом для конфликта стала половина бублика.

Видео с дракой быстро разошлось по соцсетям, вызвав волну комментариев – от шуток и мемов до обеспокоенных замечаний о санитарном состоянии метро. Представители транспортных служб Нью-Йорка ситуацию пока не комментировали.

Между тем инцидент вновь напомнил о давней проблеме с грызунами в городской подземке, которая регулярно становится предметом общественных дискуссий и критики со стороны жителей мегаполиса.

Ранее на борту рейса KLM крыса устроила переполох среди пассажиров.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Пассажиров метро экстренно эвакуировали в Москве
00:27, 01 июня 2024
Пассажиров метро экстренно эвакуировали в Москве
Хулиганы угнали поезд метро в Нью-Йорке
02:12, 31 января 2025
Хулиганы угнали поезд метро в Нью-Йорке
Мужчина без причин едва не сжег заживо прохожего в нью-йоркском метро
01:01, 30 мая 2024
Мужчина без причин едва не сжег заживо прохожего в нью-йоркском метро
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: