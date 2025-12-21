Дырка от бублика: в метро Нью-Йорка пассажиры увидели неприятное зрелище

На днях в нью-йоркском метро пассажиры стали свидетелями необычного и одновременно шокирующего зрелища, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что две крысы устроили продолжительную драку прямо на платформе, не поделив бублик. Инцидент произошел в присутствии десятков очевидцев и быстро привлек внимание пользователей социальных сетей.

По словам очевидцев, грызуны сошлись в настоящем поединке, который длился около трех минут. Поводом для конфликта стала половина бублика.

TUG-OF-WAR: Two rats engaged in a dramatic 3-minute battle over half a bagel at a New York City subway station. pic.twitter.com/B8TMcFqiGx — Fox News (@FoxNews) December 19, 2025

Видео с дракой быстро разошлось по соцсетям, вызвав волну комментариев – от шуток и мемов до обеспокоенных замечаний о санитарном состоянии метро. Представители транспортных служб Нью-Йорка ситуацию пока не комментировали.

Между тем инцидент вновь напомнил о давней проблеме с грызунами в городской подземке, которая регулярно становится предметом общественных дискуссий и критики со стороны жителей мегаполиса.

Ранее на борту рейса KLM крыса устроила переполох среди пассажиров.