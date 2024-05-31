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Пассажиров метро экстренно эвакуировали в Москве

пассажиров метро экстренно эвакуируют в Москве, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 00:27 Фото: скриншот видео
Пассажиров экстренно эвакуируют на станции "Спортивная" метро Москвы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, поезд встал в тоннеле – люди выбирались пешком. К "Спортивной" запросили десять машин скорой помощи.

По информации департамента транспорта, пострадавших из-за приостановленного движения на участке Сокольнической линии метро Москвы нет, безопасности пассажиров ничего не угрожает. В ведомстве заявили, что причиной стала небольшая техническая неисправность, все причастные сотрудники уже на месте, проводят необходимые проверки.

Издание пишет, что на красной ветке нет движения поездов от "Университета" до "Парка Культуры". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Отмечается, что признаков пожара в тоннеле на красной ветке пока не выявлено.

Ранее сообщалось, что во время пожара огнеборцы эвакуировали 40 человек.

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