Казахстан во Всемирном индексе инноваций занимает 78-е место из 133 стран

За год наша страна поднялась в рейтинге Global Innovation Index с 81-го до 78-го места. Сегодня Казахстан занимает 78-е место в мире и третье место в регионе после Индии и Ирана, сообщает Zakon.kz.

Всемирный индекс инноваций (Global Innovation Index) составляется Всемирной организацией интеллектуальной собственности (WIPO) совместно со многими международными организациями (Международный союз электросвязи, Всемирный банк, Всемирный экономический форум, Корнелльский университет и т. д.

Этот индекс состоит из 80 различных показателей, которые детально характеризуют инновационное развитие стран мира, находящихся на разных уровнях экономического развития. После этого определяется соотношение затрат государства на инновации и эффекта от их внедрения. Страны с наилучшими показателями уровня развития инноваций демонстрируют стабильность развития на протяжении многих лет, утверждают эксперты.

Что касается Казахстана, то с 2023 года мы поднялись в показателях "творческие результаты" и "развитость бизнес-сектора". В то же время сразу по нескольким направлениям, такие как "институты", "человеческий капитал и исследования", "инфраструктура", "знания и технологические результаты" наша страна показала снижение показателей.

Лидеры инновационного развития по регионам. Фото: wipo

Казахстан, по мнению авторов исследования, относится к двум регионам – Центральной и Южной Азии. В этом субрегионе уже много лет лидирует Индия (39-е место), затем следуют Иран (64), Казахстан (78) и Узбекистан (83). Помимо Индии и Казахстана, поднимаются в рейтинге еще три государства региона: Шри-Ланка (89), Кыргызстан (99) и Таджикистан (107).

Вообще же возглавляют GII-2024 Швейцария, Швеция, США, Сингапур, Великобритания. Швейцария занимает первое место 14-й год подряд. А вот Китай, Турция, Индия, Вьетнам, Филиппины, Индонезия, Иран и Марокко (страны со средним уровнем дохода) быстрее всего за 10 лет поднимались в рейтинге.

Фото: wipo

По количеству показателей инноваций первое место занимает Сингапур (14 из 78 показателей). За ним следуют США (девять из 78 показателей) и Китай (восемь из 78 показателей). Интересно, что некоторые не очень богатые страны преуспели в различных областях. Например, Боливия, Камбоджа и Непал занимают первые места по кредитам на инновации от МФО. А Малайзия – лидер по выпускникам в области науки и техники. Марокко – первая по промышленным образцам, Иран – по товарным знакам.

Общие тенденции инновационного развития человечества сегодня неоднозначны. В 2023 году во всем мире увеличилось внедрение технологий, особенно в области 5G, робототехнике и производстве электрокаров. При этом снизились темпы внедрения безопасной санитарии и безопасных условий труда.

Также авторы отчета отметили, что на планете снова растут выбросы углерода. 2023 год был самым жарким годом в истории, и это требует срочных и эффективных действий по борьбе с изменением климата, отмечается в пояснительном докладе.

Ранее мы сообщили, что в РК выполнением научных исследований и разработок занимаются 425 организаций, в казахстанской науке работают 25,5 тыс. исследователей.