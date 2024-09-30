Казахстан во Всемирном индексе инноваций занимает 78-е место из 133 стран
Всемирный индекс инноваций (Global Innovation Index) составляется Всемирной организацией интеллектуальной собственности (WIPO) совместно со многими международными организациями (Международный союз электросвязи, Всемирный банк, Всемирный экономический форум, Корнелльский университет и т. д.
Этот индекс состоит из 80 различных показателей, которые детально характеризуют инновационное развитие стран мира, находящихся на разных уровнях экономического развития. После этого определяется соотношение затрат государства на инновации и эффекта от их внедрения. Страны с наилучшими показателями уровня развития инноваций демонстрируют стабильность развития на протяжении многих лет, утверждают эксперты.
Что касается Казахстана, то с 2023 года мы поднялись в показателях "творческие результаты" и "развитость бизнес-сектора". В то же время сразу по нескольким направлениям, такие как "институты", "человеческий капитал и исследования", "инфраструктура", "знания и технологические результаты" наша страна показала снижение показателей.
Лидеры инновационного развития по регионам. Фото: wipo
Казахстан, по мнению авторов исследования, относится к двум регионам – Центральной и Южной Азии. В этом субрегионе уже много лет лидирует Индия (39-е место), затем следуют Иран (64), Казахстан (78) и Узбекистан (83). Помимо Индии и Казахстана, поднимаются в рейтинге еще три государства региона: Шри-Ланка (89), Кыргызстан (99) и Таджикистан (107).
Вообще же возглавляют GII-2024 Швейцария, Швеция, США, Сингапур, Великобритания. Швейцария занимает первое место 14-й год подряд. А вот Китай, Турция, Индия, Вьетнам, Филиппины, Индонезия, Иран и Марокко (страны со средним уровнем дохода) быстрее всего за 10 лет поднимались в рейтинге.
Фото: wipo
По количеству показателей инноваций первое место занимает Сингапур (14 из 78 показателей). За ним следуют США (девять из 78 показателей) и Китай (восемь из 78 показателей). Интересно, что некоторые не очень богатые страны преуспели в различных областях. Например, Боливия, Камбоджа и Непал занимают первые места по кредитам на инновации от МФО. А Малайзия – лидер по выпускникам в области науки и техники. Марокко – первая по промышленным образцам, Иран – по товарным знакам.
Общие тенденции инновационного развития человечества сегодня неоднозначны. В 2023 году во всем мире увеличилось внедрение технологий, особенно в области 5G, робототехнике и производстве электрокаров. При этом снизились темпы внедрения безопасной санитарии и безопасных условий труда.
Также авторы отчета отметили, что на планете снова растут выбросы углерода. 2023 год был самым жарким годом в истории, и это требует срочных и эффективных действий по борьбе с изменением климата, отмечается в пояснительном докладе.
Ранее мы сообщили, что в РК выполнением научных исследований и разработок занимаются 425 организаций, в казахстанской науке работают 25,5 тыс. исследователей.