Казахстан занял 54-е место в рейтинге стран по производительности труда

Казахстан по итогам 2025 года вплотную приблизился к топ-50 стран мира с самой высокой оценкой производительности труда, сообщает Zakon.kz.

По данным Международной организации труда (специализированное агентство ООН), Казахстан по итогам 2025 года занял 54-е место в формируемом ими ежегодном рейтинге.

Достигнутые результаты позволили нашей стране не только остаться в числе лидеров по этому показателю на пространстве СНГ, но и обойти такие страны, как ОАЭ, Турция, Грузия, Бразилия и Китай.

Как проводятся расчеты

Оценка производительности труда осуществляется на основании несложного расчета – объем произведенного ВВП (или валовой добавленной стоимости) по паритету покупательской способности в ценах 2021 года на один отработанный час. На основании полученных результатов в последующем составляется и сам рейтинг по принципу от большего показателя к малому.

Данные расчеты позволяют специалистам сравнивать экономическую эффективность и конкурентоспособность государств, учитывая общий вклад трудящихся либо затраченное время на производство.

На этом фоне страны, в которых делается ставка на цифровизацию, автоматизацию производства, активное внедрение инноваций и применение высоких технологий, как правило, имеют лучшие показатели в производительности труда, нежели государства, опирающиеся в своем экономическом развитии на сложные и трудоемкие отрасли (сельское хозяйство, тяжелая/легкая промышленность и т.д.).

Стоит отметить, что в рейтинге МОТ, который отображается на главной странице их портала, отмечены не только государства, но и отдельно взятые регионы, экономики стран которых тесно сопряжены между собой. Это в отдельных случаях приводит к некоторым просчетам в процессе точного определения местоположения в общем зачете того или иного государства. Всего в рейтинге оцениваются 184 страны.

Ситуация в СНГ

Лидером на пространстве СНГ по оценке производительности труда за 2025 год стала Россия, занявшая в общемировом рейтинге 53-е место с показателем в 43,2 доллара за отработанный час.

На втором месте среди стран СНГ разместился Казахстан с итоговым показателем в 41,5 доллара за отработанный час. Добиться такого результата, как отмечают эксперты, стране помогли не только стремительная цифровизация и автоматизация производства, но и активное развитие горнодобывающей отрасли, транспортно-логистической, а также строительной сферы.

Ниже показатели по версии Международной организации труда среди стран Содружества имеют: Беларусь (69-е место с показателем в 31,5 доллара за отработанный час), Азербайджан (80-е место с показателем в 26,4 доллара за отработанный час), Армения (83-е место с показателем в 26 долларов за отработанный час), Узбекистан (119-е место с показателем в 13,7 доллара за отработанный час), Таджикистан (131-е место с показателем в 10,3 доллара за отработанный час) и Кыргызстан (132-е место с показателем в 10 долларов за отработанный час).

Лидеры и аутсайдеры

Первые позиции в рейтинге стран по оценке производительности труда по итогам 2025 года заняли Ирландия (164,7 доллара за отработанный час), Люксембург (159,5 доллара за отработанный час) и Нормандские острова (146 долларов за отработанный час).

В десятку лидеров также вошли: Норвегия (125,6 доллара за отработанный час), Сингапур (100 долларов за отработанный час), Гайана (99,6 доллара за отработанный час), Нидерланды (92,3 доллара за отработанный час), Дания (92,2 доллара за отработанный час), Бельгия (91,5 доллара за отработанный час), Австрия (86,7 доллара за отработанный час).

США в данном рейтинге занимают 13-е место (81,8 доллара за отработанный час), Южная Корея – 48-е место (47,9 доллара за отработанный час), ОАЭ – 55-е место (41,2 доллара за отработанный час), Турция – 56-е место (40,9 доллара за отработанный час), а Китай – 96-е место (20,6 доллара за отработанный час).

На последних строчках данного рейтинга по итогам 2025 года разместились Бурунди (0,9 доллара за отработанный час), Северная Корея (1,4 доллара за отработанный час) и Либерия (1,5 доллара за отработанный час).