Называли мужчиной: суд в Париже вынес приговоры по делу о травле первой леди Франции

Уголовный суд Парижа 5 января вынес приговор по делу об онлайн-травле первой леди Франции Брижит Макрон. В рамках разбирательства виновными были признаны десять человек, участвовавших в распространении оскорбительных и унизительных высказываний в ее адрес, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает BFM TV, суд квалифицировал действия подсудимых как умышленное причинение вреда через злонамеренные публикации в интернете. Большинство фигурантов получили условные сроки лишения свободы – от четырех до восьми месяцев. Один из обвиняемых был приговорен к шести месяцам тюремного заключения за неявку на судебное заседание.

Среди осужденных – руководитель рекламного агентства Орельен Пуарсон, которому назначили восемь месяцев условно, а также "ясновидящая" Амандин Руа, получившая шесть месяцев лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания. По версии прокуратуры, именно они стали инициаторами кампании дезинформации против супруги президента Франции. Суд также обязал их пройти специальный курс по уважительному поведению в интернете.

Следствие установило, что участники дела распространяли в Сети конспирологические утверждения о том, что Брижит Макрон якобы является трансгендерной женщиной, а также высмеивали разницу в возрасте между ней и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее сообщалось, что по инициативе Макрона Франция планирует запретить соцсети детям до 15 лет.

