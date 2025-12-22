13-летняя девочка забеременела от мужа своей тети, пока та была дома

37-летний житель Азербайджана признан виновным по статье о половом сношении с лицом, не достигшим 14 лет. Выяснилось, что мужчина состоял в интимной связи с 13-летней племянницей своей супруги, сообщает Zakon.kz.

По данным 1news.az, следствие установило, что несовершеннолетняя девочка состояла в отношениях с мужем своей тети, а сам мужчина, обещал девочке жениться на ней и признавался в любви.

Сам инцидент случился в апреле в ночь, когда и супруга мужчины, и трое их детей были дома.

По решению суда мужчине назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

