Мир

13-летняя девочка забеременела от мужа своей тети, пока та была дома

Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие, насилие, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 04:59 Фото: pexels
37-летний житель Азербайджана признан виновным по статье о половом сношении с лицом, не достигшим 14 лет. Выяснилось, что мужчина состоял в интимной связи с 13-летней племянницей своей супруги, сообщает Zakon.kz.

По данным 1news.az, следствие установило, что несовершеннолетняя девочка состояла в отношениях с мужем своей тети, а сам мужчина, обещал девочке жениться на ней и признавался в любви.

Сам инцидент случился в апреле в ночь, когда и супруга мужчины, и трое их детей были дома.

По решению суда мужчине назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

Ранее во Франции вынесли приговор по делу девочки, пережившей 300 изнасилований. Издевательства над ней происходило с конца октября по начало декабря 2024 года. Преступления совершались в съемных квартирах городов Бове и Амьен.

Аксинья Титова
