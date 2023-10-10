Школьница забеременела от мужа своей сестры в Талдыкоргане

Скандал разгорелся в одной из школ Талдыкоргана. 15–летняя девочка внезапно оказалась беременной, отцом ребенка она называет мужа своей сестры, сообщает Zakon.kz.

Об интересном положении девочки узнали в то время, когда она проходила медосмотр.



Отцом ребенка школьница называет 21–летнего супруга своей сестры. Ученица девятого класса никому не говорила о своей беременности. Но во время поступления в колледж девочке пришлось пройти медосмотр, после чего о беременности узнали не только врачи, но и полиция.

"Уголовное дело зарегистрировано по статье 122 УК РК (Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16–летнего возраста). В качестве подозреваемого лица в материалах дела выступает 21–летний родственник несовершеннолетней. Расследование уголовного дела находится на особом контроле областного Следственного управления". пресс–служба ДП Жетысуской области

Ранее сообщалось, что в Экибастузе учителя обвинили в домогательстве к школьнице.