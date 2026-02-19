#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
489.3
578.94
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
489.3
578.94
6.38
Происшествия

История с попыткой похищения 13-летней девочки в Таразе получила продолжение

остановка, люди, машина, попытка похищения, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 14:05 Фото: Instagram/kris.p.taraz
В Департаменте полиции (ДП) Жамбылской области состоялась церемония награждения жителя Тараза Умарова Нуркена, предотвратившего попытку похищения 13-летней девочки, сообщает Zakon.kz.

18 февраля 2026 года сообщалось, что школьницу, стоявшую на остановке, средь бела дня неизвестные пытались силой затащить в машину.

"Благодаря своевременному вмешательству неравнодушного мужчины они не смогли похитить девочку. Впоследствии подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции, начато досудебное расследование. От имени министра внутренних дел РК Ержана Саденова, а также от себя лично начальник ДП Жамбылской области Кайсар Султанбаев выразил гражданину искреннюю благодарность", – говорится в сообщении, опубликованном 19 февраля в Instagram.

В ходе церемонии Кайсар Султанбаев отметил, что поступок Нуркена Умарова является примером настоящего мужества и высокой гражданской ответственности.

"Иногда героизм измеряется не должностью и не формой. Он проявляется в умении в сложной ситуации принять правильное решение и прийти на помощь. Благодаря вашей оперативности была обеспечена безопасность подростка. Это вклад не только в спокойствие одной семьи, но и в безопасность всего общества", – подчеркнул начальник ДП.

Отметим, что в опубликованных кадрах видно, что Нуркен Умаров за проявленное мужество получил грамоту и часы.

11 февраля 2026 года стало известно, что в Алматы средь бела дня похитили мужчину.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
13-летнюю девочку средь бела дня неизвестные пытались силой затащить в машину в Таразе
10:32, 18 февраля 2026
13-летнюю девочку средь бела дня неизвестные пытались силой затащить в машину в Таразе
В Жамбылской области 80-летний мужчина обменял у 5-летней девочки телефон на яблоко
12:50, 15 мая 2023
В Жамбылской области 80-летний мужчина обменял у 5-летней девочки телефон на яблоко
16-летняя школьница забеременела от отчима в Таразе
20:35, 09 февраля 2025
16-летняя школьница забеременела от отчима в Таразе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Хамзат не российский боец": тренер Чимаева сделал смелое заявление
15:11, Сегодня
"Хамзат не российский боец": тренер Чимаева сделал смелое заявление
Голевой перестрелкой завершился матч "Кайрата" с клубом РПЛ
15:09, Сегодня
Голевой перестрелкой завершился матч "Кайрата" с клубом РПЛ
"Очень жалко": Плющенко и Рудковская оценили Самоделкину на Олимпиаде
15:03, Сегодня
"Очень жалко": Плющенко и Рудковская оценили Самоделкину на Олимпиаде
Волейболистка сборной Казахстана вышла в финал европейского кубка
14:41, Сегодня
Волейболистка сборной Казахстана вышла в финал европейского кубка
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: