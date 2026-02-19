История с попыткой похищения 13-летней девочки в Таразе получила продолжение

В Департаменте полиции (ДП) Жамбылской области состоялась церемония награждения жителя Тараза Умарова Нуркена, предотвратившего попытку похищения 13-летней девочки, сообщает Zakon.kz.

18 февраля 2026 года сообщалось, что школьницу, стоявшую на остановке, средь бела дня неизвестные пытались силой затащить в машину.

"Благодаря своевременному вмешательству неравнодушного мужчины они не смогли похитить девочку. Впоследствии подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции, начато досудебное расследование. От имени министра внутренних дел РК Ержана Саденова, а также от себя лично начальник ДП Жамбылской области Кайсар Султанбаев выразил гражданину искреннюю благодарность", – говорится в сообщении, опубликованном 19 февраля в Instagram.

В ходе церемонии Кайсар Султанбаев отметил, что поступок Нуркена Умарова является примером настоящего мужества и высокой гражданской ответственности.

"Иногда героизм измеряется не должностью и не формой. Он проявляется в умении в сложной ситуации принять правильное решение и прийти на помощь. Благодаря вашей оперативности была обеспечена безопасность подростка. Это вклад не только в спокойствие одной семьи, но и в безопасность всего общества", – подчеркнул начальник ДП.

Отметим, что в опубликованных кадрах видно, что Нуркен Умаров за проявленное мужество получил грамоту и часы.

11 февраля 2026 года стало известно, что в Алматы средь бела дня похитили мужчину.