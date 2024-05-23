География и безопасность: сможет ли казахстанская земля прокормить большую страну и армию

Казахстан – большая страна, которой нужно большое население. В этом случае государство будет чувствовать себя в экономической и военной безопасности. Сколько человек может жить в республике и способна ли казахстанская земля прокормить большую армия – об этом в материале Zakon.kz.

Гигантская территория республики и благо, и проблема для государства. Казахстан занимает территорию размером более 2 миллионов 700 тысяч квадратных километров (2 млн 724,9 тыс. км²). Для понимания масштабов страны обычно используют сравнение с известными и процветающими государствами, например, Францией.

Площадь Французской Республики составляет около 500 тысяч квадратных километров (547 030 км² без учета заморских владений). Поделив отечественный показатель на французский, получим, что на территории Казахстана может разместиться порядка пяти Франций. Если продолжить эту логику, то и население республики на этом гигантском пространстве тоже должно быть большим – пять французских.

По разным источникам, население Франции составляет около 62 миллионов человек на материковой части (без заморских владений). Соответственно, умножаем 62 миллиона на 5 и получаем, что на территории Казахстана должно проживать более 300 миллионов человек. Здесь самое время подойти к подсчету численности армии.

Во Франции, если верить источникам, количество военнослужащих составляет более 270 тысяч человек. Снова умножаем. И получаем, что для такой большой страны, как Казахстан, нужно более 1 миллиона штыков.

Фото: Zakon.kz\Павел Михеев

Экономика и демография

В современном мире большое население, скорее, благо для государства – это рабочие руки и потребители одновременно. Существует мнение среди экспертов, что страна, обладающая большим населением с высокой покупательской способностью, может уйти от зависимости от экспорта и продавать товары и услуги у себя.

Создается устойчивая экономическая модель, не подверженная внешним воздействиям, в том числе, финансовым. У Казахстана есть большая территория, но сможет ли государство прокормить большое население, даже если сейчас цифра в миллион военных и 300 миллионов граждан выглядит утопично? И ответ искать нужно не в коридорах власти, а на казахстанской земле, точнее, в ее почве.

Фото: primeminister.kz

Чуть более десяти лет назад по заказу властей Институтом географии и водной безопасности был запущен проект, цель которого была найти благоприятные места для расселения людей и создания новых индустриальных объектов. Ученые провели исследования по всей территории страны, собрали и провели анализы почвенно-растительного покрова, и по результатам ими была создана карта. Качество почвы поделило республику на зоны: "благоприятная, условно благоприятная, малоблагоприятная, неблагоприятная и крайне неблагоприятная" для населения. Использована терминология ученых института.

Почвенно-растительные условия по степени благоприятности/Институт географии и водной безопасности

Зоны, неблагоприятные для людей

Малопригодной для жизни людей оказалась почва на значительной части страны – 45% территории.

"Малоблагоприятными условиями почвенно-растительного покрова характеризуются экосистемы пустынной зоны на площади 779 тысяч 300 кв. км (28,6% площади территории РК). Это регионы Прикаспийской низменности, полуострова Мангистау, плато Устюрт, южная часть Торгайской столовой страны и Казахского мелкосопочника (восточная Бетпакдала и Прибалхашье), Туранская низменность (Приаральские Кызылкумы), Балкаш-Алакольская, Илийская котловина. Южная граница доходит до подножий гор Северного Тянь-Шаня, Жетысуского Алатау и Тарбагатая", – говорится в ответе Института географии и водной безопасности РК на запрос Zakon.kz.

Фото: pixabay

Если снова переводить на язык сравнения, то малоблагоприятная территория республики больше, чем площадь Франции вместе с ее заморскими владениями. И это еще не конец подсчетам. По данным ученых, "неблагоприятные условия почвенно-растительного покрова проявляются на 346 тысячах 100 кв. км", или на 12,7% площади территории РК. В списке снова фигурируют "полуостров Мангистау, центральная часть Устюрта, большая часть Бетпак-Далы, Южное Прибалхашье".

"Крайне неблагоприятные условия почвенно-растительного покрова сложились на площади 100 тысяч 800 кв. км (3,7% площади территории РК) и характерны для горных экосистем (ледников) высокогорий Западного Тянь-Шаня и Алтая, которые отличаются избытком ультрафиолетовой радиации, сухостью воздуха, отрицательными или низкими среднегодовыми температурами. Осушенное дно Аральского моря с солончаками без растительности, дюнными песками с пионерными группировками и фрагментами гребенщиковых зарослей также относится к территориям крайне неблагоприятных условий". Институт географии и безопасности РК

Фото: pixabay

Причинами малопригодной для жизни людей земли в каждой зоне является качество почвы. Большие пространства заняты солончаком, песчаными и глинистыми пустынями – наука еще не придумала способ изменить и улучшить состав этих почв.

Погодные условия и наличие питьевой воды в данном случае не рассматриваются. В результате Казахстан из-за географической специфики теряет до половины своей территории. Поэтому говорить о возможном росте населения, исходя из благоприятной европейской погоды-природы, не получится.

Если уменьшить расчетный показатель населения – 300 миллионов на 50% потерь из-за почвы, то остаются внушительные 150 миллионов. К слову, размер армии тоже придется уменьшить вполовину – до 500 тысяч военных. Осталось только посмотреть, где их можно будет разместить и где вырастить для них урожай.

Где в Казахстане можно жить

Учеными определены две зоны с относительно благоприятными условиями почвы, где могут проживать казахстанцы сейчас и в будущем.

"Благоприятными условиями почвенно-растительный покров обладает в лесостепных и степных ландшафтах на площади 476 тысяч 900 кв. км (17,5% территории РК) и представлен черноземами и их разностями. Неширокой полосой они сформировались в пределах Северо-Казахской равнины, юго-восточных окраин возвышенности Общего Сырта, северных окраин Прикаспийской низменности, Предуральского и Зауральского плато, северных и центральных районов Сарыарки (Казахского мелкосопочника). Благоприятными условиями для проживания населения характеризуются долинные комплексы крупных рек (Жайык, Есиль, Тобол, Иртыш) полупустынной зоны". Институт географии и водной безопасности

Фото: Zakon.kz\Павел Михеев

Остальные 37,5% территории, пригодной для жизни, приходятся на большую часть Тургайского плато, восточные окраины Северо-Казахской равнины и часть Центрально-Казахстанского мелкосопочника.

"Условно благоприятные условия почвенно-растительного покрова также сформировались на предгорных равнинах северо-западного склона Жетысуского, северных склонов Илийского и Кыргызского Алатау, Боролдая и Каратау".

Цифра – 55% процентов территории республики, где почву можно считать плодородной, – могла бы обнадежить, но не все так просто. Дефицит воды остается для страны существенной проблемой, сдерживающей развитие экономики республики и рост числа городов. Только малая часть обеспечена водой в полной мере.

"На территории Иртышского водохозяйственного бассейна расположены Павлодарская, Абайская и Восточно-Казахстанская области, в которых сосредоточено около 10,5% всего населения республики. Таким образом, в той или иной степени около 89,5% населения Казахстана испытывают дефицит водных ресурсов".

Фото: akorda.kz

Питьевая вода – жизненная необходимость для людей. Остаток – 150 миллионов человек возможного населения республики вместе с 500-тысячной армией – необходимо уменьшить на процент, приходящийся на дефицит воды. Но вот рассчитать этот показатель крайне сложно, если учесть, что, по данным ученых, сейчас порядка 17 миллионов человек испытывают трудности с водоснабжением. Очевидно, что еще один существенный фактор, который будет влиять на численность населения в республике в будущем, численность ее армии, не только почва и способность казахстанской земли их прокормить, но еще и наличие воды.