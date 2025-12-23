Сторонники Трампа обеспокоены его физическим здоровьем

Состояние здоровья президента США Дональда Трампа вызвало подозрения у его сторонников из-за его медленного схода с трапа самолета, сообщает Zakon.kz.

Как передает издание Daily Beast со ссылкой на видео активиста движения "Сделаем Америку снова великой" Пола Виллареала в соцсети Х, республиканец вызвал новые обсуждения вокруг своего здоровья из-за неловкого спуска по ступеням самолета.

President Trump exited Air Force One tonight in West Palm Beach. He is headed to Mar-a-Lago.

. pic.twitter.com/Z4vBY8qobw — Paul Villarreal (AKA Vince Manfeld) (@AureliusStoic1) December 20, 2025

На кадрах видно, как перед спуском вниз политик хлопает себя три раза ладонью по правой ноге, после чего, держась за поручень, медленно сходит со ступенек.

После спуска американский лидер вместе с охранниками садится в машину, через окно которой можно увидеть, как он берет бутылку с напитком, предположительно, с диетической колой.

Ранее, выступая перед тысячами сторонников в Rocky Mount Event Center, президент США Дональд Трамп собирался говорить об инфляции, снижении цен и своих экономических успехах, но рассказал о нижнем белье Мелании.