Трамп признался, что пользуется косметикой, чтобы маскировать синяки

Президент США Дональд Трамп признал, что наносит макияж на руки, комментируя сообщения в СМИ и обсуждения состояния своего здоровья, сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал в интервью газете The Wall Street Journal.

По словам американского лидера, речь идет о легком тональном средстве, которое он использует на тыльной стороне ладоней.

"У меня есть макияж, который легко наносится – это занимает около 10 секунд", – пояснил Трамп.

Поводом для обсуждений стали его регулярные появления на публике с замаскированным синяком в области запястья. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщала, что по итогам медицинского обследования у президента была выявлена хроническая венозная недостаточность. Наличие синяков она объясняла частыми рукопожатиями и приемом аспирина, который Трамп, по ее словам, принимает в рамках профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

На фоне слухов о самочувствии Трамп также отверг предположения о том, что он засыпает на публичных мероприятиях. Он заявил, что иногда просто закрывает глаза или моргает.

"Я просто закрываю глаза – это меня расслабляет. Иногда фотографы ловят момент моргания", – отметил президент.

Кроме того, Трамп признал, что иногда испытывает трудности со слухом, особенно когда одновременно говорит много людей. В качестве примера СМИ напомнили эпизод на ужине с руководителями крупных технологических компаний, когда президенту пришлось переспрашивать вопрос журналиста.

При этом Трамп продолжает настаивать на своем "исключительном физическом и умственном здоровье", подчеркивая, что работает больше и усерднее любого предыдущего президента США.

