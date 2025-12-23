Медведи в Италии мутировали и ведут себя нетипично

Медведи считаются самыми грозными хищниками, которые до сих пор встречаются в Европе. Однако даже эти звери вынуждены были адаптироваться к господству человека на континенте, сообщает Zakon.kz.

Итальянские ученые из Университета Феррары и других исследовательских центров опубликовали новое исследование в журнале Molecular Biology and Evolution.

Оно показало, что итальянские медведи стали значительно менее агрессивными, по сравнению с представителями других популяций.

В частности, долгое сосуществование рядом с людьми повлияло на аппенинских бурых медведей (Ursus arctos marsicanus). Эта небольшая изолированная популяция, насчитывающая около 50 особей, живет в центральной Италии уже тысячи лет.

Исследователи собрали и проанализировали геномы 12 медведей с Апеннин и сравнили их с медведями из Словакии и другими европейскими популяциями. Анализ показал, что итальянские медведи со временем стали менее агрессивными, чем представители других европейских популяций.

Это произошло благодаря естественному отбору, который способствовал выживанию тех особей, которые лучше уживались с людьми, считают ученые.

