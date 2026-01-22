#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
506.7
593.14
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
506.7
593.14
6.53
Культура и шоу-бизнес

"Возвращение в кино": 91-летний Пьер Ришар спасает циркового медведя в новом фильме

Французский актер Пьер Ришар , фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 08:42 Фото: онлайн-кинотеатр Okko
В комедии "Человек, который видел медведя, который видел человека" французский актер Пьер Ришар выступил исполнителем главной роли, режиссером и сценаристом, сообщает Zakon.kz.

В январе в онлайн-доступе появился фильм Пьера Ришара "Человек, который видел медведя, который видел человека", премьера которого состоялась весной 2025 года на Каннском кинофестивале.

Легенда французского кино и блестящий комик, которого полюбили по всему миру благодаря лентам "Высокий блондин в черном ботинке", "Игрушка" и "Невезучие", снял философскую сказку, приправленную легким юмором, фантастическими снами и пейзажами французского юга.

Ришар называет новую комедию самым личным фильмом из всех, что он снимал.

Основные события картины разворачиваются в живописной деревушке на юге Франции, где все друг друга знают, а дни текут неспешно и однообразно. Главный герой – 90-летний пенсионер Грегуар (Пьер Ришар), на первый взгляд простой и добрый старик, однако у него есть свои секреты.

Грегуар живет в отдаленной рыбацкой хижине, напоминает отшельника и иногда видит мир по-своему – как в сказочных снах. Иначе смотрит на жизнь и его друг Мишель – поэтичный юноша с синдромом Аспергера, которого родители безуспешно пытаются пристроить на работу.

Друзья вместе ходят на рыбалку, наслаждаются природой и простыми радостями, а еще их сближает общая тайна: они спасают сбежавшего из цирка медведя, которого по всей округе разыскивает полиция.

Пьер Ришар выступил исполнителем главной роли, режиссером и одним из авторов сценария (его соавтор – Анна-Софи Ривьер, для нее это дебют). Ришар снимал фильмы в 1970-1990-х годах, его самая известная работа – "Рассеянный" (1970).

Ранее в социальных сетях появилось видео, автор которого рассказал, что команда голливудского актера и режиссера Джеки Чана прибыла в Актау. Информацию подтвердили в пресс-службе акимата Мангистауской области.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Никита Кологривый и Оксана Акиньшина сыграли в новом фильме
00:20, 17 августа 2024
Никита Кологривый и Оксана Акиньшина сыграли в новом фильме
Ришар Гаске восхитился формой Новака Джоковича в 37-летнем возрасте
13:46, 24 декабря 2024
Ришар Гаске восхитился формой Новака Джоковича в 37-летнем возрасте
Казахстанский режиссер снял фильм с Харламовым и Гузеевой
16:54, 07 сентября 2023
Казахстанский режиссер снял фильм с Харламовым и Гузеевой
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: