"Возвращение в кино": 91-летний Пьер Ришар спасает циркового медведя в новом фильме

В комедии "Человек, который видел медведя, который видел человека" французский актер Пьер Ришар выступил исполнителем главной роли, режиссером и сценаристом, сообщает Zakon.kz.

В январе в онлайн-доступе появился фильм Пьера Ришара "Человек, который видел медведя, который видел человека", премьера которого состоялась весной 2025 года на Каннском кинофестивале.

Легенда французского кино и блестящий комик, которого полюбили по всему миру благодаря лентам "Высокий блондин в черном ботинке", "Игрушка" и "Невезучие", снял философскую сказку, приправленную легким юмором, фантастическими снами и пейзажами французского юга.

<br>

Ришар называет новую комедию самым личным фильмом из всех, что он снимал.

Основные события картины разворачиваются в живописной деревушке на юге Франции, где все друг друга знают, а дни текут неспешно и однообразно. Главный герой – 90-летний пенсионер Грегуар (Пьер Ришар), на первый взгляд простой и добрый старик, однако у него есть свои секреты.

Грегуар живет в отдаленной рыбацкой хижине, напоминает отшельника и иногда видит мир по-своему – как в сказочных снах. Иначе смотрит на жизнь и его друг Мишель – поэтичный юноша с синдромом Аспергера, которого родители безуспешно пытаются пристроить на работу.

Друзья вместе ходят на рыбалку, наслаждаются природой и простыми радостями, а еще их сближает общая тайна: они спасают сбежавшего из цирка медведя, которого по всей округе разыскивает полиция.

Пьер Ришар выступил исполнителем главной роли, режиссером и одним из авторов сценария (его соавтор – Анна-Софи Ривьер, для нее это дебют). Ришар снимал фильмы в 1970-1990-х годах, его самая известная работа – "Рассеянный" (1970).

Ранее в социальных сетях появилось видео, автор которого рассказал, что команда голливудского актера и режиссера Джеки Чана прибыла в Актау. Информацию подтвердили в пресс-службе акимата Мангистауской области.