Мир

Суд привлек к ответственности Екатерину Бивол по делу об оскорблении казахов и кыргызов

Екатерина Бивол, боксер Дмитрий Бивол, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2026 16:21 Фото: instagram/bivol_kate
Сегодня, 29 января 2026 года, Ленинский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение в отношении бывшей жены российского и кыргызского боксера Дмитрия Бивола – Екатерины Бивол, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Telegram-канала суда.

"Ленинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Екатерину Бивол по ст. 20.3.1 КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 60 часов", – говорится в сообщении, опубликованном в четверг.

Екатерина Бивол оказалась в центре скандала в странах СНГ после оскорблений в адрес кыргызстанцев и казахстанцев. В октябре 2025 года экс-жена боксера разместила в соцсетях видеоролик с оскорблениями. После этого в Кыргызстане ее арестовали заочно, а в Казахстане объявили в розыск и заявили о намерении добиваться экстрадиции женщины. В России же начали проверку.

24 декабря стало известно, что Ленинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении в отношении Екатерины Бивол по ст. 20.3.1 ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") КоАП РФ.

"Согласно справке о лингвистическом исследовании того, что сказала Бивол, ее высказывания содержат негативную оценку группы лиц, объединенных по признакам национальности, языка и происхождения, а именно "кыргызов" и "казахов". Негативная оценка выражена посредством оскорблений и нецензурной лексики", – отметили тогда в суде.

Судебное заседание было назначено на 29 января 2026 года.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
