МВД Казахстана объявило в розыск бывшую жену Дмитрия Бивола

В социальных сетях 31 октября 2025 года появилась информация, что бывшую жену известного боксера Дмитрия Бивола – Екатерину Бивол – Министерство внутренних дел Казахстана объявило в розыск. Информацию подтвердили в пресс-службе МВД РК, сообщает Zakon.kz.

Из официального комментария следует, что Екатерина Бивол объявлена "в розыск с мерой пресечения в виде содержания под стражей".

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Досудебное расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", – сообщили нам в пресс-службе МВД РК в пятницу.

22 октября 2025 года стало известно, что МВД Кыргызстана ведет доследственную проверку по факту распространения видео с оскорбительными высказываниями в адрес народа страны. Уточнялось, что автор видео – бывшая жена звезды мирового спорта, боксера Дмитрия Бивола Екатерина. На своей странице в Instagram она опубликовала серию видеороликов, в которых нецензурно оскорбила представителей разных национальностей, в том числе кыргызов.

25 октября Главное управление внутренних дел Бишкека возбудило уголовное дело в отношении Екатерины Бивол по ст. 330 УК КР "Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)". Ей заочно предъявили обвинение и объявили в розыск.

Отметим, что за оскорбление людей Екатерину Бивол уже привлекали к ответственности: в России прокуратура заводила административное дело, суд назначил женщине наказание в виде предупреждения.

Известный боксер Дмитрий Бивол и его жена Екатерина объявили о разводе летом 2023 года. После этого она стала регулярно публиковать в социальных сетях посты, в которых обвиняла Бивола в изменах, моральном давлении и неуплате алиментов.