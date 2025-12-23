Поддельные игрушки к Рождеству: в Британии изъяли крупную партию лабубу

Перед Рождеством в Великобритании на таможне изъяли около 240 тыс. поддельных игрушек лабубу, сообщает Zakon.kz.

На официальном сайте правительства страны говорится о том, что сотрудники таможни усилили досмотр партий товаров перед праздником, так как три четверти контрафактных игрушек не прошли проверку на безопасность.





"Предотвращение ввоза дешевых поддельных игрушек в Великобританию – это не попытка помешать рождественским развлечениям. Серьезные организованные преступники используют прибыль от продажи опасных контрафактных товаров для финансирования своей преступной деятельности, эксплуатируя родителей и семьи", – заявил заместитель директора пограничной службы Адам Чатфилд.

Помимо поддельных игрушек лабубу, пограничная служба изъяла ряд других контрафактных игрушек и электротоваров.

Ранее сообщалось, что австралиец украл игрушки лабубу на 4,8 млн тенге.