Мир

Поддельные игрушки к Рождеству: в Британии изъяли крупную партию лабубу

таможня изъяла почти 240 тыс. поддельных игрушек лабубу, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 19:53 Фото: instagram/popmart
Перед Рождеством в Великобритании на таможне изъяли около 240 тыс. поддельных игрушек лабубу, сообщает Zakon.kz.

На официальном сайте правительства страны говорится о том, что сотрудники таможни усилили досмотр партий товаров перед праздником, так как три четверти контрафактных игрушек не прошли проверку на безопасность.


"Предотвращение ввоза дешевых поддельных игрушек в Великобританию – это не попытка помешать рождественским развлечениям. Серьезные организованные преступники используют прибыль от продажи опасных контрафактных товаров для финансирования своей преступной деятельности, эксплуатируя родителей и семьи", – заявил заместитель директора пограничной службы Адам Чатфилд.

Помимо поддельных игрушек лабубу, пограничная служба изъяла ряд других контрафактных игрушек и электротоваров.

Ранее сообщалось, что австралиец украл игрушки лабубу на 4,8 млн тенге.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
