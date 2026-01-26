#Казахстан в сравнении
Происшествия

Крупную партию наркотических лекарств изъяли в Кокшетау

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2026 18:26 Фото: Zakon.kz
В Кокшетау сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности при поддержке МВД РК и прокуратуры Акмолинской области пресекли деятельность местного жителя, вовлеченного в незаконный оборот сильнодействующих лекарственных препаратов, сообщает Zakon.kz.

32-летний мужчина выполнял функции складмена и фасовщика, а также он распространял наркотики бесконтактным способом через закладки. При обыске у него дома обнаружили более 140 флаконов и свыше 400 таблеток сильнодействующих лекарственных препаратов.

"По словам задержанного, это была часть более крупной партии, которую он расфасовал для дальнейшей реализации. Также изъяты средства для фасовки, переписка с кураторами интернет-наркомагазинов и фотографии мест закладок с координатами. По данному факту возбуждено уголовное дело", – сообщили в пресс-службе МВД РК.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области полицейские остановили машину с баллонами "веселящего" газа – закиси азота.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
