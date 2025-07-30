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Мир

Поддельные Лабубу обнаружила полиция Китая

В Шанхае обнаружили партию поддельных Лабубу , фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2025 07:30 Фото: Instagram/popmart
Шанхайская полиция пресекла сбыт партии фальшивых игрушек Labubu, сообщает Zakon.kz.

У преступной группировки изъяли более пяти тыс. модных игрушек на 12 млн юаней. Об этом пишет Yicai.

Преступная группировка из восьми человек подделывала редких Лабубу и продавала по заниженной цене. Примерно за 60-70% от суммы, установленной на оригиналы. При этом на упаковки мошенники клеили знак защиты от подделок, который тоже был фальшивым.

Полиция предполагает, что преступники поставляли Лабубу, производство которых не было согласовано с обладателем прав Pop Mart, в магазины, в том числе на онлайн-платформы. Теперь несколько компаний подозреваются в продаже контрафактной продукции.

Проверить Лабубу на оригинальность можно по трем пунктам. На упаковке игрушки должен быть QR-код. Если количество раз проверки товара составляет два или более, то есть основания подозревать, что это подделка, потому что обычная заводская проверка должна быть первой.

На цветной коробке присутствуют эксклюзивные наклейки с пузырьками. В нижней части изделия нанесен стальной штамп с логотипом. Помимо того, Лабубу не должна окрашивать руки и иметь каких-либо дефектов.

Также полиция страны задержала продавцов кирпичей с Великой Китайской стены.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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