25 декабря – католическое Рождество: традиции и смысл праздника

Рождество Христово – один из главных христианских праздников, который отмечают верующие разных конфессий по всему миру. Католики, протестанты и многие поместные православные церкви празднуют его 25 декабря. В Русской православной церкви торжество приходится на 7 января, сообщает Zakon.kz.

Когда празднуют католическое Рождество в 2025 году

Католики и протестанты традиционно отмечают Рождество 25 декабря – эта дата остается неизменной из года в год. В тот же день рождение Иисуса Христа празднуют и некоторые православные церкви, в том числе в Греции, Румынии, Болгарии и Польше, а также в Сирии, Ливане и Египте.

В то же время Русская православная церковь, а также Иерусалимская, Сербская и Грузинская церкви придерживаются юлианского календаря и отмечают Рождество 7 января.

Почему Рождество отмечают в разные дни

Разница в датах связана с использованием разных календарей. Католическая церковь живет по григорианскому календарю, а ряд православных церквей – по юлианскому, или "старому стилю".

Сегодня разница между ними составляет 13 дней.

В чем различия католического и православного Рождества

С точки зрения вероучения, праздник имеет единый смысл – христиане отмечают рождение Иисуса Христа в Вифлееме. Однако место Рождества в церковной традиции различается.

Для католиков это одно из главных событий года, которое отмечают с особым размахом. В православии центральным праздником считается Пасха – Воскресение Христово.

Также отличаются и богослужебные традиции. У католиков ключевым событием становится рождественская месса, которая проходит вечером 24 декабря или утром 25-го. Службы сопровождаются чтением Евангелия, пением гимнов и благословением рождественского вертепа.

У православных праздничное богослужение совершается в ночь с 6 на 7 января, после завершения Рождественского поста. Затем верующие собираются за праздничным столом в кругу семьи.

Традиции католического Рождества

Католики не соблюдают строгий пост перед праздником, однако готовятся к нему духовно в период Адвента – он начинается за четыре недели до Рождества. Каждая неделя символизирует одну из христианских добродетелей: надежду, мир, радость и любовь.

С Адвентом связана традиция адвент-календарей – сначала они помогали отсчитывать дни до праздника, а со временем превратились в популярный рождественский подарок.

За несколько дней до Рождества, как сказано в публикации издания "Известия", в домах наряжают елку. Первые украшенные деревья появились в начале XVII века в Страсбурге, а сама традиция со временем распространилась по всей Европе.

Кульминацией праздника становится сочельник – вечер 24 декабря. В этот день проходят торжественные службы, а семьи собираются за праздничным столом. В каждой стране существуют свои рождественские блюда: во Франции – сладкий десерт, в Швеции – индейка, в Италии – рыба.

В Рождество принято обмениваться подарками. В европейской традиции их приносит Санта-Клаус, который, по легенде, награждает послушных детей и оставляет символический "уголек" тем, кто вел себя плохо. Его помощниками считаются рождественские эльфы.

Неотъемлемая часть праздника – колядки, которые поют на улицах, в домах и концертных залах. Также в европейских городах работают рождественские ярмарки, где продают сувениры, угощения и горячие напитки – пунш и глинтвейн.

в народном календаре 25 декабря есть праздник, который носит название Спиридон Солнцеворот в честь постепенного удлинения светового дня и "поворота солнца к лету". В 2025 году дата выпадает на четверг.